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В Амурской области водитель снегоуборщика, сбивший девочку, получил срок

В Амурской области водитель снегоуборщика, сбивший девочку, получил срок - РИА Новости, 12.07.2021

В Амурской области водитель снегоуборщика, сбивший девочку, получил срок

В Амурской области осужден водитель, сбивший девочку снегоуборочной техникой, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:59

2021-07-12T15:59

2021-07-12T15:59

россия

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

зея (город)

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Амурской области осужден водитель, сбивший девочку снегоуборочной техникой, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 2 марта в городе Зея Амурской области мужчина на снегоуборочной технике убирал снег на тротуаре. Сдавая назад, водитель не убедился в безопасности маневра, и наехал на семилетнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения, санавация доставила девочку в больницу."Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на один год", - говорится в сообщении.Добавляется, что он признан виновным в "нарушении правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

https://ria.ru/20210711/krasnoyarsk-1740817907.html

россия

амурская область

зея (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, зея (город), происшествия