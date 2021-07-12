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В Амурской области водитель снегоуборщика, сбивший девочку, получил срок
В Амурской области водитель снегоуборщика, сбивший девочку, получил срок - РИА Новости, 12.07.2021
В Амурской области водитель снегоуборщика, сбивший девочку, получил срок
В Амурской области осужден водитель, сбивший девочку снегоуборочной техникой, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:59
2021-07-12T15:59
2021-07-12T15:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
зея (город)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Амурской области осужден водитель, сбивший девочку снегоуборочной техникой, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 2 марта в городе Зея Амурской области мужчина на снегоуборочной технике убирал снег на тротуаре. Сдавая назад, водитель не убедился в безопасности маневра, и наехал на семилетнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения, санавация доставила девочку в больницу."Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на один год", - говорится в сообщении.Добавляется, что он признан виновным в "нарушении правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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россия, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, зея (город), происшествия
В Амурской области водитель снегоуборщика, сбивший девочку, получил срок
Водитель снегоуборщика, сбивший семилетнюю девочку в Амурской области, получил срок