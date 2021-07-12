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В Челябинской области мужчине дали срок за надругательство над девочками

В Челябинской области мужчине дали срок за надругательство над девочками - РИА Новости, 12.07.2021

В Челябинской области мужчине дали срок за надругательство над девочками

Чесменский районный суд в Челябинской области приговорил к 17 годам колонии строгого режима 60-летнего местного жителя за надругательство над тремя девочками,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T08:45

2021-07-12T08:45

2021-07-12T08:45

россия

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Чесменский районный суд в Челябинской области приговорил к 17 годам колонии строгого режима 60-летнего местного жителя за надругательство над тремя девочками, сообщает в понедельник прокуратура региона."Установлено, что осужденный в 2017-2018 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек 13-15 лет. Судом виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия), частью 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), уточняет прокуратура.

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россия

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россия, челябинская область, происшествия