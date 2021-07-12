Оператор "Северного потока — 2" обвинил США в нарушении договоренностей
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Глава Nord Stream 2 AG Варниг заявил о нарушении США договоренностей по "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Руководитель компании — оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что Вашингтон нарушил договоренности по строительству газопровода.
По его словам, для принятия проекта США требуют уступок. В качестве примера Варниг привел позицию Германии, которая настаивала на том, что транзит газа через Украину должен быть защищен даже после завершения строительства. В итоге в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 миллиардов кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года.
"Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи — и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России", — пояснил Варниг.
Глава Nord Stream 2 AG также заявил о риске введения новых санкций Соединенных Штатов против газопровода.
"Они задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов", — заключил он.
Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.