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Оператор "Северного потока — 2" обвинил США в нарушении договоренностей
Оператор "Северного потока — 2" обвинил США в нарушении договоренностей - РИА Новости, 12.07.2021
Оператор "Северного потока — 2" обвинил США в нарушении договоренностей
Руководитель компании — оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что Вашингтон нарушил... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T01:58
2021-07-12T01:58
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
маттиас варниг
германия
сша
киев
украина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Руководитель компании — оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что Вашингтон нарушил договоренности по строительству газопровода.По его словам, для принятия проекта США требуют уступок. В качестве примера Варниг привел позицию Германии, которая настаивала на том, что транзит газа через Украину должен быть защищен даже после завершения строительства. В итоге в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 миллиардов кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года.Глава Nord Stream 2 AG также заявил о риске введения новых санкций Соединенных Штатов против газопровода.Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, маттиас варниг, германия, сша, киев, украина, в мире, экономика
Оператор "Северного потока — 2" обвинил США в нарушении договоренностей
01:58 12.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Глава Nord Stream 2 AG Варниг заявил о нарушении США договоренностей по "Северному потоку — 2"

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Руководитель компании — оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что Вашингтон нарушил договоренности по строительству газопровода.
По его словам, для принятия проекта США требуют уступок. В качестве примера Варниг привел позицию Германии, которая настаивала на том, что транзит газа через Украину должен быть защищен даже после завершения строительства. В итоге в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 миллиардов кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года.
"Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи — и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России", — пояснил Варниг.
Глава Nord Stream 2 AG также заявил о риске введения новых санкций Соединенных Штатов против газопровода.
"Они задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов", — заключил он.
Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 00:42
Spiegel назвал способ уладить разногласия по "Северному потоку — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзМаттиас ВарнигГерманияСШАКиевУкраинаВ миреЭкономика
 
 
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