https://ria.ru/20210712/potok-1740856620.html

Оператор "Северного потока — 2" обвинил США в нарушении договоренностей

Оператор "Северного потока — 2" обвинил США в нарушении договоренностей - РИА Новости, 12.07.2021

Оператор "Северного потока — 2" обвинил США в нарушении договоренностей

Руководитель компании — оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что Вашингтон нарушил... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T01:58

2021-07-12T01:58

2021-07-12T01:58

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

евросоюз

маттиас варниг

германия

сша

киев

украина

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Руководитель компании — оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что Вашингтон нарушил договоренности по строительству газопровода.По его словам, для принятия проекта США требуют уступок. В качестве примера Варниг привел позицию Германии, которая настаивала на том, что транзит газа через Украину должен быть защищен даже после завершения строительства. В итоге в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 миллиардов кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года.Глава Nord Stream 2 AG также заявил о риске введения новых санкций Соединенных Штатов против газопровода.Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210710/raznoglasiya-1740693310.html

россия

германия

сша

киев

украина

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