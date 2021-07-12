https://ria.ru/20210712/pot-1740851691.html

Врач рассказала, как меньше потеть

Врач рассказала, как меньше потеть - РИА Новости, 12.07.2021

Врач рассказала, как меньше потеть

В условиях жаркой погоды большинство россиян столкнулись с проблемой обильного потоотделения. Способы борьбы с этим в интервью радио Sputnik перечислила... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T02:15

2021-07-12T02:15

2021-07-12T02:15

юлия нагайцева

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В условиях жаркой погоды большинство россиян столкнулись с проблемой обильного потоотделения. Способы борьбы с этим в интервью радио Sputnik перечислила врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева.Потоотделение — это естественный физиологический процесс, который спасает наш организм от перегревания. Для того, чтобы ни вас, ни окружающих не беспокоил при этом сильный запах, нужно соблюдать все необходимые гигиенические правила, подчеркнула врач.Она посоветовала вечером после душа использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез и снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия, который есть в его составе. А утром пользоваться дезодорантом, который маскирует запах.Чтобы уменьшить потливость стоп, врач рекомендует носить обувь из натуральной кожи и носки из натуральных тканей, а также пользоваться специальными средствами.Нужно также обратить внимание на питание и избегать, к примеру, специй или алкоголя, которые увеличивают потоотделение. Значение имеет и то, в какой одежде вы ходите, отметила врач."Обратите внимание на одежду: синтетические ткани провоцируют более активное потоотделение, нужно отдать предпочтение более натуральным тканям", — посоветовала Нагайцева. Но если повышенная потливость беспокоит вас слишком долго, нужно обратиться к врачу, так как это может быть проявлением какого-то заболевания, подчеркнула она.

https://rsport.ria.ru/20210616/pot-1737119343.html

https://rsport.ria.ru/20210623/ozhog-1738119156.html

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юлия нагайцева, россия, здоровье, общество