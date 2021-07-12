Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/pot-1740851691.html
Врач рассказала, как меньше потеть
Врач рассказала, как меньше потеть - РИА Новости, 12.07.2021
Врач рассказала, как меньше потеть
В условиях жаркой погоды большинство россиян столкнулись с проблемой обильного потоотделения. Способы борьбы с этим в интервью радио Sputnik перечислила... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T02:15
2021-07-12T02:15
юлия нагайцева
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152675/17/1526751754_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1c33b7ce978d27f075d4ae1a883312de.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В условиях жаркой погоды большинство россиян столкнулись с проблемой обильного потоотделения. Способы борьбы с этим в интервью радио Sputnik перечислила врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева.Потоотделение — это естественный физиологический процесс, который спасает наш организм от перегревания. Для того, чтобы ни вас, ни окружающих не беспокоил при этом сильный запах, нужно соблюдать все необходимые гигиенические правила, подчеркнула врач.Она посоветовала вечером после душа использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез и снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия, который есть в его составе. А утром пользоваться дезодорантом, который маскирует запах.Чтобы уменьшить потливость стоп, врач рекомендует носить обувь из натуральной кожи и носки из натуральных тканей, а также пользоваться специальными средствами.Нужно также обратить внимание на питание и избегать, к примеру, специй или алкоголя, которые увеличивают потоотделение. Значение имеет и то, в какой одежде вы ходите, отметила врач."Обратите внимание на одежду: синтетические ткани провоцируют более активное потоотделение, нужно отдать предпочтение более натуральным тканям", — посоветовала Нагайцева. Но если повышенная потливость беспокоит вас слишком долго, нужно обратиться к врачу, так как это может быть проявлением какого-то заболевания, подчеркнула она.
https://rsport.ria.ru/20210616/pot-1737119343.html
https://rsport.ria.ru/20210623/ozhog-1738119156.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152675/17/1526751754_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_dfcf2739297d5b78dadaabbcb52b7531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия нагайцева, россия, здоровье, общество

Врач рассказала, как меньше потеть

02:15 12.07.2021
 
© Depositphotos / saknakornПот на коже
Пот на коже - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Depositphotos / saknakorn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В условиях жаркой погоды большинство россиян столкнулись с проблемой обильного потоотделения. Способы борьбы с этим в интервью радио Sputnik перечислила врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева.
Потоотделение — это естественный физиологический процесс, который спасает наш организм от перегревания. Для того, чтобы ни вас, ни окружающих не беспокоил при этом сильный запах, нужно соблюдать все необходимые гигиенические правила, подчеркнула врач.
"Гигиенические мероприятия всегда на первом месте: утренний душ, вечерний душ. Области подмышек лучше обработать мылом, гелем для душа, чтобы убрать еще и бактерии, которые живут на поверхности кожи", — объяснила Нагайцева.
Она посоветовала вечером после душа использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез и снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия, который есть в его составе. А утром пользоваться дезодорантом, который маскирует запах.
Пот - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 04:20ЗОЖ
Названы усиливающие запах пота продукты
Чтобы уменьшить потливость стоп, врач рекомендует носить обувь из натуральной кожи и носки из натуральных тканей, а также пользоваться специальными средствами.
"Существуют также специальные препараты, которые продаются в аптеке, в их состав входит хлорид алюминия. Можно обработать накануне вечером стопы и ладони, что снижает активность потовых желез, пот будет выделяться меньше", — сказала Нагайцева.
Нужно также обратить внимание на питание и избегать, к примеру, специй или алкоголя, которые увеличивают потоотделение. Значение имеет и то, в какой одежде вы ходите, отметила врач.
"Обратите внимание на одежду: синтетические ткани провоцируют более активное потоотделение, нужно отдать предпочтение более натуральным тканям", — посоветовала Нагайцева.
Но если повышенная потливость беспокоит вас слишком долго, нужно обратиться к врачу, так как это может быть проявлением какого-то заболевания, подчеркнула она.
Загар - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 04:35ЗОЖ
Дерматолог рассказала, что делать, если кожа сгорела на солнце
 
Юлия НагайцеваРоссияЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Бурятии сняли режим самоизоляции
07:41Москвичам рассказали о погоде в понедельник
07:39Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины
07:32В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
07:19Ученый РАН указал россиянам на ошибку во время пандемии
07:13В Кузбассе пойдет под суд обвиняемый в убийстве экс-мэра Киселевска
06:55Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки
06:54Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
06:35Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"
06:11Россияне назвали места для идеального отпуска
06:08США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море
06:06В США прокомментировали протесты на Кубе
05:44Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах
05:43Россияне назвали главные недуги от переработок
05:12На Украине раскрыли "очень качественный" обман Зеленского
05:10Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19
04:30Россиянам объяснили, зачем включать отопление в машине летом
04:03Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса
03:15На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента
03:15Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома
Лента новостейМолния