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Наука
https://ria.ru/20210712/polet-1740998542.html
Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС
Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС - РИА Новости, 12.07.2021
Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС
Супербыструю схему, позволяющую экипажам добираться до Международной космической станции (МКС) за полтора часа, начали отрабатывать при полёте грузового корабля РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:49
2021-07-12T20:49
наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Супербыструю схему, позволяющую экипажам добираться до Международной космической станции (МКС) за полтора часа, начали отрабатывать при полёте грузового корабля "Прогресс МС-17", сообщил "Роскосмос".Корабль "Прогресс МС-17" был запущен с космодрома Байконур 30 июня и причалил к МКС 2 июля."На этапе ближнего наведения транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" перешёл на так называемую коэллиптическую орбиту, характеризующуюся постоянной разницей высоты с орбитой МКС, на которой находился около полувитка до выполнения оптимального импульса при переходе на траекторию перехвата станции", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации."Этот подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту, позволяющего транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90-120 минут после запуска", - сообщил "Роскосмос".Отмечается, что отработку одновитковой схемы планируют продолжить в следующих полетах "Прогрессов".В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что первый корабль по одновитковой схеме намечается отправить к МКС в 2022 году.Быстрые схемы сближения уже десятилетие используются Россией при запусках кораблей к МКС. С 2012 года грузовые корабли "Прогресс" стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной. С 2018 года они перешли на сверхбыструю трехчасовую схему. Обе схемы - шестичасовая и трехчасовая - после отработки на "Прогрессах" были внедрены на пилотируемых кораблях "Союз" - соответственно в 2013 и 2020 годах.Рекорд длительности полета был установлен пилотируемым кораблем "Союз МС-17" в октябре 2020 года - 3 часа 3 минуты.Короткие схемы полета позволяют космонавтам быстрее, а значит комфортнее, учитывая небольшие объемы корабля "Союз", долететь до МКС. Кроме того, врачами установлено, что после 6-7 витка (9-10,5 часов) начинаются острые негативные последствия невесомости - тошнота, укачивание. Сокращение времени полета позволяет встретить эти особенности космоса на большой станции, а не в маленьком корабле.Короткие схемы также могут использоваться при сборке пилотируемого комплекса для отлета к Луне и на окололунной орбите.
https://ria.ru/20210709/utechka-1740532609.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС
20:49 12.07.2021
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Роскосмос

Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС за полтора часа

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Супербыструю схему, позволяющую экипажам добираться до Международной космической станции (МКС) за полтора часа, начали отрабатывать при полёте грузового корабля "Прогресс МС-17", сообщил "Роскосмос".
Корабль "Прогресс МС-17" был запущен с космодрома Байконур 30 июня и причалил к МКС 2 июля.
"На этапе ближнего наведения транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" перешёл на так называемую коэллиптическую орбиту, характеризующуюся постоянной разницей высоты с орбитой МКС, на которой находился около полувитка до выполнения оптимального импульса при переходе на траекторию перехвата станции", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
"Этот подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту, позволяющего транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90-120 минут после запуска", - сообщил "Роскосмос".
Отмечается, что отработку одновитковой схемы планируют продолжить в следующих полетах "Прогрессов".
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В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что первый корабль по одновитковой схеме намечается отправить к МКС в 2022 году.
Быстрые схемы сближения уже десятилетие используются Россией при запусках кораблей к МКС. С 2012 года грузовые корабли "Прогресс" стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной. С 2018 года они перешли на сверхбыструю трехчасовую схему. Обе схемы - шестичасовая и трехчасовая - после отработки на "Прогрессах" были внедрены на пилотируемых кораблях "Союз" - соответственно в 2013 и 2020 годах.
Рекорд длительности полета был установлен пилотируемым кораблем "Союз МС-17" в октябре 2020 года - 3 часа 3 минуты.
Короткие схемы полета позволяют космонавтам быстрее, а значит комфортнее, учитывая небольшие объемы корабля "Союз", долететь до МКС. Кроме того, врачами установлено, что после 6-7 витка (9-10,5 часов) начинаются острые негативные последствия невесомости - тошнота, укачивание. Сокращение времени полета позволяет встретить эти особенности космоса на большой станции, а не в маленьком корабле.
Короткие схемы также могут использоваться при сборке пилотируемого комплекса для отлета к Луне и на окололунной орбите.
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НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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