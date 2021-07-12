https://ria.ru/20210712/pogoda-1740867352.html

В Приамурье объявили штормовое предупреждение

В Приамурье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 12.07.2021

В Приамурье объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области на 13-14 июля, сообщает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:01

2021-07-12T09:01

2021-07-12T09:01

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области на 13-14 июля, сообщает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.ГУ МЧС России по Амурской области уточняет, что 13 июля по северу региона ожидаются сильные дожди, 14 июля осадки прогнозируют и в центральных районах области."В связи с выпадением сильных дождей вероятно формирование паводков с резким подъемом уровней воды на 0,5-3,5 метра на реках северных районов (реки бассейнов Зейского водохранилища, Селемджа, Тында, Правый Уркан, Большой Невер)", - сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, объектов жизнеобеспечения и экономики оповещены о штормовом предупреждении.

https://ria.ru/20210711/krym-1740811918.html

амурская область

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, общество