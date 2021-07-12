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В Приамурье объявили штормовое предупреждение
В Приамурье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 12.07.2021
В Приамурье объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области на 13-14 июля, сообщает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:01
2021-07-12T09:01
2021-07-12T09:01
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области на 13-14 июля, сообщает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.ГУ МЧС России по Амурской области уточняет, что 13 июля по северу региона ожидаются сильные дожди, 14 июля осадки прогнозируют и в центральных районах области."В связи с выпадением сильных дождей вероятно формирование паводков с резким подъемом уровней воды на 0,5-3,5 метра на реках северных районов (реки бассейнов Зейского водохранилища, Селемджа, Тында, Правый Уркан, Большой Невер)", - сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, объектов жизнеобеспечения и экономики оповещены о штормовом предупреждении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, общество
В Приамурье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приамурье на 13-14 июля
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области на 13-14 июля, сообщает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Штормовое предупреждение. Днём 13, 14 июля местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. При грозах шквалистое усиление ветра", - сообщает Амурский гидрометцентр в Instagram
.
ГУ МЧС России по Амурской области уточняет, что 13 июля по северу региона ожидаются сильные дожди, 14 июля осадки прогнозируют и в центральных районах области.
"В связи с выпадением сильных дождей вероятно формирование паводков с резким подъемом уровней воды на 0,5-3,5 метра на реках северных районов (реки бассейнов Зейского водохранилища, Селемджа, Тында, Правый Уркан, Большой Невер)", - сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.
Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, объектов жизнеобеспечения и экономики оповещены о штормовом предупреждении.