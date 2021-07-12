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Вологодский парламент расширил программу поддержки учителей на селе
Вологодский парламент расширил программу поддержки учителей на селе - РИА Новости, 12.07.2021
Вологодский парламент расширил программу поддержки учителей на селе
В Вологодской области вступил в силу закон, расширяющий список учителей, которые могут претендовать на выплату "подъемных" за работу в сельских школах, сообщил... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:44
2021-07-12T17:44
вологодская область
андрей луценко
вологодская область
общество
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ВОЛОГДА, 12 июл - РИА Новости. В Вологодской области вступил в силу закон, расширяющий список учителей, которые могут претендовать на выплату "подъемных" за работу в сельских школах, сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко.Он напомнил, что депутаты в этом году приняли закон о выплате "подъемных" в размере 500 тысяч рублей педагогам в возрасте до 35 лет включительно, проживающим и работающим в сельской местности, до этого выплата составляла 100 тысяч рублей, а воспользоваться ей могли только учителя, впервые устраивающиеся на работу в сельских школах.Он отметил, что все необходимые документы и нормативные акты уже готовы, чтобы уже непосредственно принимать заявки на заключение договоров.В пресс-службе уточнили, что главным условием получения "подъемных" является обязанность отработать в сельской школе не менее пяти лет, поскольку в противном случае при увольнении раньше без уважительных причин, учитель должен будет вернуть часть средств за неотработанный период.
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андрей луценко, вологодская область, общество

Вологодский парламент расширил программу поддержки учителей на селе

17:44 12.07.2021
 
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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОЛОГДА, 12 июл - РИА Новости. В Вологодской области вступил в силу закон, расширяющий список учителей, которые могут претендовать на выплату "подъемных" за работу в сельских школах, сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко.
Он напомнил, что депутаты в этом году приняли закон о выплате "подъемных" в размере 500 тысяч рублей педагогам в возрасте до 35 лет включительно, проживающим и работающим в сельской местности, до этого выплата составляла 100 тысяч рублей, а воспользоваться ей могли только учителя, впервые устраивающиеся на работу в сельских школах.
"Теперь же выплату смогут получить и те педагоги, кто уже работал, к примеру, в городской школе, а затем решил трудиться на селе. Сейчас нехватка педагогов в сельских школах стоит очень остро. Надеемся, что новая мера поддержки позволит облегчить проблему. Как отмечают специалисты, звонков поступает достаточно много, кандидаты активно интересуются программой. Надеемся, что новая мера поддержки будет востребована", - цитирует Луценко пресс-служба Заксобрания области.
Он отметил, что все необходимые документы и нормативные акты уже готовы, чтобы уже непосредственно принимать заявки на заключение договоров.
В пресс-службе уточнили, что главным условием получения "подъемных" является обязанность отработать в сельской школе не менее пяти лет, поскольку в противном случае при увольнении раньше без уважительных причин, учитель должен будет вернуть часть средств за неотработанный период.
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