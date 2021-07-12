https://ria.ru/20210712/podderzhka-1740969871.html

Вологодский парламент расширил программу поддержки учителей на селе

Вологодский парламент расширил программу поддержки учителей на селе - РИА Новости, 12.07.2021

Вологодский парламент расширил программу поддержки учителей на селе

В Вологодской области вступил в силу закон, расширяющий список учителей, которые могут претендовать на выплату "подъемных" за работу в сельских школах, сообщил... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:44

2021-07-12T17:44

2021-07-12T17:44

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

общество

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ВОЛОГДА, 12 июл - РИА Новости. В Вологодской области вступил в силу закон, расширяющий список учителей, которые могут претендовать на выплату "подъемных" за работу в сельских школах, сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко.Он напомнил, что депутаты в этом году приняли закон о выплате "подъемных" в размере 500 тысяч рублей педагогам в возрасте до 35 лет включительно, проживающим и работающим в сельской местности, до этого выплата составляла 100 тысяч рублей, а воспользоваться ей могли только учителя, впервые устраивающиеся на работу в сельских школах.Он отметил, что все необходимые документы и нормативные акты уже готовы, чтобы уже непосредственно принимать заявки на заключение договоров.В пресс-службе уточнили, что главным условием получения "подъемных" является обязанность отработать в сельской школе не менее пяти лет, поскольку в противном случае при увольнении раньше без уважительных причин, учитель должен будет вернуть часть средств за неотработанный период.

https://ria.ru/20210709/fok-1740647327.html

вологодская область

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андрей луценко, вологодская область, общество