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Наука
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Ученые выяснили, чем полезны ферментированные продукты
Ученые выяснили, чем полезны ферментированные продукты - РИА Новости, 12.07.2021
Ученые выяснили, чем полезны ферментированные продукты
Результаты клинического исследования, проведенного американскими учеными, показали, что ферментированные продукты увеличивают разнообразие кишечных микробов,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:55
2021-07-12T18:55
наука
биология
диабет
здоровье
сша
диета
питание
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Результаты клинического исследования, проведенного американскими учеными, показали, что ферментированные продукты увеличивают разнообразие кишечных микробов, снижают воспаление и повышают иммунитет. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.Ученые из Стэнфордской школы медицины решили проверить, как влияют на микробиом кишечника и иммунную систему ферментированные продукты и продукты с высоким содержанием клетчатки. Для этого они провели клиническое исследование, в котором участвовали 36 здоровых взрослых людей. Добровольцев произвольным образом разбили на две группы. В течение десяти недель одна группа питалась ферментированными продуктами, включавшими йогурт, кефир, творог, ферментированные овощи, кимчи, рассольные напитки и чайный гриб, а другая — продуктами с высоким содержанием клетчатки — бобовыми, семенами, цельнозерновыми, орехами, овощами и фруктами.В течение трех недель до начала исследования, всего периода эксперимента и четырех недель после него у участников брали образцы крови и стула. По итогам оказалось, что у людей из первой группы, питавшихся ферментированными продуктами, увеличилось общего микробное разнообразие и снизился уровень воспалительных белков, в том числе интерлейкина 6, с которым связаны такие состояния, как ревматоидный артрит, диабет второго типа и хронический стресс. У добровольцев из второй группы состав кишечной микробиоты остался стабильным и ни один из 19 воспалительных белков не уменьшился."Это потрясающее открытие, один из первых примеров того, как простое изменение диеты может восполнить микробиоту", — приводятся в пресс-релизе Стэнфордской школы медицины слова руководителя исследования доктора Джастина Зонненбурга (Justin Sonnenburg), доцента микробиологии и иммунологии."Мы ожидали, что высокое содержание клетчатки окажет более универсальный положительный эффект и приведет к увеличению разнообразие микробиоты, — продолжает еще один автор статьи Эрика Зонненбург (Erica Sonnenburg), старший научный сотрудник в области фундаментальных наук о жизни, микробиологии и иммунологии Стэнфордской школы медицины. — Но данные показывают, что только одного потребления клетчатки в течение короткого периода времени недостаточно для увеличения микробного разнообразия".Известно, что состав пищи во многом определяет состав микробиома кишечника, который, в свою очередь, влияет на иммунную систему и общее состояние здоровья. В частности, низкое разнообразие кишечных микробов определяет предрасположенность к диабету и ожирению."Диеты, нацеленные на микробиоту, могут изменить иммунный статус, предоставляя многообещающие возможности для уменьшения воспаления у здоровых взрослых людей, — отмечает участвовавший в исследовании профессор Кристофер Гарднер (Christopher Gardner), директор по исследованиям питания в Стэнфордском профилактическом центре. — Мы хотели проверить, может ли еда, нацеленная на микробиоту, стать средством борьбы с хроническими воспалительными заболеваниями".Авторы считают, что диета на основе ферментированных продуктов помогает поддерживать нормальный вес, снижает риск развития диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.Результаты также показали, что большее потребление клетчатки приводит к увеличению количества углеводов в образцах стула, что указывает на неполное разложение клетчатки кишечными микробами. Эти результаты согласуются с другими исследованиями, предполагающими, что микробиом людей, живущих в промышленно развитом мире, обеднен микробами, разрушающими клетчатку.
https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html
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биология, диабет, здоровье, сша, диета, питание

Ученые выяснили, чем полезны ферментированные продукты

18:55 12.07.2021
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеВрут ли рекламы йогуртов? Или как помочь своему иммунитету
Врут ли рекламы йогуртов? Или как помочь своему иммунитету - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Результаты клинического исследования, проведенного американскими учеными, показали, что ферментированные продукты увеличивают разнообразие кишечных микробов, снижают воспаление и повышают иммунитет. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
Ученые из Стэнфордской школы медицины решили проверить, как влияют на микробиом кишечника и иммунную систему ферментированные продукты и продукты с высоким содержанием клетчатки. Для этого они провели клиническое исследование, в котором участвовали 36 здоровых взрослых людей.
Добровольцев произвольным образом разбили на две группы. В течение десяти недель одна группа питалась ферментированными продуктами, включавшими йогурт, кефир, творог, ферментированные овощи, кимчи, рассольные напитки и чайный гриб, а другая — продуктами с высоким содержанием клетчатки — бобовыми, семенами, цельнозерновыми, орехами, овощами и фруктами.
В течение трех недель до начала исследования, всего периода эксперимента и четырех недель после него у участников брали образцы крови и стула. По итогам оказалось, что у людей из первой группы, питавшихся ферментированными продуктами, увеличилось общего микробное разнообразие и снизился уровень воспалительных белков, в том числе интерлейкина 6, с которым связаны такие состояния, как ревматоидный артрит, диабет второго типа и хронический стресс. У добровольцев из второй группы состав кишечной микробиоты остался стабильным и ни один из 19 воспалительных белков не уменьшился.
"Это потрясающее открытие, один из первых примеров того, как простое изменение диеты может восполнить микробиоту", — приводятся в пресс-релизе Стэнфордской школы медицины слова руководителя исследования доктора Джастина Зонненбурга (Justin Sonnenburg), доцента микробиологии и иммунологии.
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"Мы ожидали, что высокое содержание клетчатки окажет более универсальный положительный эффект и приведет к увеличению разнообразие микробиоты, — продолжает еще один автор статьи Эрика Зонненбург (Erica Sonnenburg), старший научный сотрудник в области фундаментальных наук о жизни, микробиологии и иммунологии Стэнфордской школы медицины. — Но данные показывают, что только одного потребления клетчатки в течение короткого периода времени недостаточно для увеличения микробного разнообразия".
Известно, что состав пищи во многом определяет состав микробиома кишечника, который, в свою очередь, влияет на иммунную систему и общее состояние здоровья. В частности, низкое разнообразие кишечных микробов определяет предрасположенность к диабету и ожирению.
"Диеты, нацеленные на микробиоту, могут изменить иммунный статус, предоставляя многообещающие возможности для уменьшения воспаления у здоровых взрослых людей, — отмечает участвовавший в исследовании профессор Кристофер Гарднер (Christopher Gardner), директор по исследованиям питания в Стэнфордском профилактическом центре. — Мы хотели проверить, может ли еда, нацеленная на микробиоту, стать средством борьбы с хроническими воспалительными заболеваниями".
Авторы считают, что диета на основе ферментированных продуктов помогает поддерживать нормальный вес, снижает риск развития диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты также показали, что большее потребление клетчатки приводит к увеличению количества углеводов в образцах стула, что указывает на неполное разложение клетчатки кишечными микробами. Эти результаты согласуются с другими исследованиями, предполагающими, что микробиом людей, живущих в промышленно развитом мире, обеднен микробами, разрушающими клетчатку.
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