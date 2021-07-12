ПИФы "Альфа-Капитал" в I полугодии привлекли 33,5 млрд рублей инвестиций
09:00 12.07.2021 (обновлено: 10:22 12.07.2021)
МОСКВА, 12 июля – РИА Новости. Инвесторы вложили в первом полугодии 2021 года около 33,5 миллиардов рублей в открытые и биржевые ПИФы под управлением УК "Альфа-Капитал", что почти вдвое превышает прошлогодние показатели за аналогичный период, сообщает компания.
Согласно данным финансового портала Investfunds.ru, по этому показателю "Альфа-Капитал" вошла в топ-2 лидеров по привлечению средств в ПИФы и биржевые фонды по итогам первого полугодия.
Линейка биржевых фондов "Альфа-Капитал" включает семь фондов, объем привлеченных в них средств с начала года превысил 10,6 миллиарда рублей. Наиболее активно инвесторы вкладывали средства в БПИФ "Альфа-Капитал Китайские акции" – 5,3 миллиарда рублей. По данным Investfunds.ru, он входит в ТОП-3 самых популярных биржевых фондов, бумаги которых торгуются на Московской бирже, отметили в компании.
Среди открытых ПИФов наибольшей популярностью у инвесторов в этом году пользовались фонды смешанных инвестиций. В числе топ-3 по объемам привлечения в первой половине 2021 года два фонда УК "Альфа-Капитал" – ОПИФ "Альфа-Капитал Баланс" и ОПИФ "Альфа-Капитал Глобальный баланс". В группе фондов акций самыми востребованными у инвесторов в первом полугодии стали ОПИФ "Альфа-Капитал Ресурсы" и ОПИФ "Альфа-Капитал Ликвидные акции". Оба фонда, по данным Investfunds.ru, в первом полугодии 2021 года вошли в топ-3 по объемам привлечения среди открытых ПИФов акций.
"С ростом числа частных инвесторов мы наблюдаем, что продукты коллективных инвестиций, такие как паевые фонды, становятся все более востребованными. ПИФы и биржевые фонды превращаются в полноценный массовый инструмент финансового планирования. Это соответствует международной практике, ведь в развитых странах обычно люди, чтобы сохранить и приумножить свои сбережения, используют инструменты, которые им предлагают УК", – приводится в сообщении комментарий генерального директора УК "Альфа-Капитал" Ирины Кривошеевой.
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