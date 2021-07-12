https://ria.ru/20210712/petrovy-1740949858.html

"Петровы в гриппе" Серебренникова покажут во Франции, Италии и Мексике

"Петровы в гриппе" Серебренникова покажут во Франции, Италии и Мексике - РИА Новости, 12.07.2021

"Петровы в гриппе" Серебренникова покажут во Франции, Италии и Мексике

Фильм "Петровы в гриппе" режиссера Кирилла Серебренникова покажут во Франции, Нидерландах, Греции, Италии, Мексике и других странах, соответствующие сделки... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:14

2021-07-12T16:14

2021-07-12T16:14

культура

тимофей трибунцев

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чулпан хаматова

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Фильм "Петровы в гриппе" режиссера Кирилла Серебренникова покажут во Франции, Нидерландах, Греции, Италии, Мексике и других странах, соответствующие сделки заключены в рамках Каннского фестиваля, сообщила пресс-служба прокатчика.Картина Серебренникова "Петровы в гриппе" была показана в конкурсной программе 74-го Каннского фестиваля."В рамках 74-го Каннского международного фестиваля, компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом (дистрибьютор Imagine), Грецией (Weird Wave), Италией (I Wonder Pictures), Португалией (Films4you), Польшей (Gutek Film), Чешской Республикой и Словакией (Film Europe), странами Балтии (Kino Soprus), странами бывшей Югославии (Megacom)", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что права на кинотеатральный прокат картины были также проданы Израилю (Lev Cinema/Shani Films), Турции (Fabula Films), Мексике (Cine Canibal) и Индонезии (Falcon Pictures). В пресс-службе напомнили, что ранее также были проданы права на кинопоказы на территориях Великобритании, Швейцарии и Германии.Фильм рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.Главные роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев. Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.

https://ria.ru/20210711/kino-1740492994.html

https://ria.ru/20210707/kino-1740150798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимофей трибунцев, юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, юлия пересильд, иван дорн , чулпан хаматова, кирилл серебренников