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Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России
Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России - РИА Новости, 12.07.2021
Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России
Нет никакой новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:04
2021-07-12T13:39
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нет никакой новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", — отметил он.По словам Пескова, сейчас приходится работать в сложных условиях.Отвечая на вопрос, как продление санкций соотносится с инициативой Франции и ФРГ о встрече, он ответил: "Вы знаете, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Российской Федерацией. И инициатива Берлина и Парижа не была поддержана многими странами-членами Евросоюза (в) налаживании контактов".Главы МИД Европейского Союза ранее формально продлили экономические санкции против России еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года.
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россия, санкции в отношении россии, евросоюз, дмитрий песков
Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России
13:04 12.07.2021 (обновлено: 13:39 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Песков заявил, что продление санкций ЕС против России не позволяет нормализовать отношения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нет никакой новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", — отметил он.
По словам Пескова, сейчас приходится работать в сложных условиях.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 17:07
В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
Отвечая на вопрос, как продление санкций соотносится с инициативой Франции и ФРГ о встрече, он ответил: "Вы знаете, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Российской Федерацией. И инициатива Берлина и Парижа не была поддержана многими странами-членами Евросоюза (в) налаживании контактов".
Главы МИД Европейского Союза ранее формально продлили экономические санкции против России еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года.
 
РоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
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