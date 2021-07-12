https://ria.ru/20210712/peskov-1740909246.html
Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России
Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России - РИА Новости, 12.07.2021
Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России
Нет никакой новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:04
2021-07-12T13:04
2021-07-12T13:39
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нет никакой новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", — отметил он.По словам Пескова, сейчас приходится работать в сложных условиях.Отвечая на вопрос, как продление санкций соотносится с инициативой Франции и ФРГ о встрече, он ответил: "Вы знаете, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Российской Федерацией. И инициатива Берлина и Парижа не была поддержана многими странами-членами Евросоюза (в) налаживании контактов".Главы МИД Европейского Союза ранее формально продлили экономические санкции против России еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года.
https://ria.ru/20210625/sovfed-1738636146.html
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россия, санкции в отношении россии, евросоюз, дмитрий песков
Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России
13:04 12.07.2021 (обновлено: 13:39 12.07.2021)
Песков заявил, что продление санкций ЕС против России не позволяет нормализовать отношения