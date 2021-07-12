https://ria.ru/20210712/parizh-1740926490.html

На парад в День взятия Бастилии в Париже можно будет попасть по пропуску

На парад в День взятия Бастилии в Париже можно будет попасть по пропуску - РИА Новости, 12.07.2021

На парад в День взятия Бастилии в Париже можно будет попасть по пропуску

Пропуск и маску потребуют 14 июля от всех желающих посмотреть военный парад на Елисейских полях в Париже по случаю национального праздника — Дня взятия... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:06

2021-07-12T16:06

2021-07-12T16:06

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пропуск и маску потребуют 14 июля от всех желающих посмотреть военный парад на Елисейских полях в Париже по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии, сообщила префектура французской столицы."Каждый желающий должен иметь одно из трех свидетельств (полная вакцинация, отрицательный тест на коронавирус или тест с подтверждением перенесенного COVID-19), представляющих "санитарный пропуск" для прохода внутрь периметра парада", — говорится в коммюнике.В 2020 году из-за пандемии военный парад в Париже впервые с конца Второй мировой войны не проводился и был заменен церемонией без зрителей на площади Согласия.Как предполагается, в нынешнюю среду в торжественном мероприятии примут участие около пяти тысяч человек (4,3 пеших военных, 71 самолет, 25 вертолетов, 221 автомобиль и 200 кавалеристов). Трибуны смогут вместить 25 тысяч зрителей.Бастилия - крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках она служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.

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