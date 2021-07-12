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В Казани шесть человек попали в больницу с отравлением из аквапарка
В Казани шесть человек попали в больницу с отравлением из аквапарка - РИА Новости, 12.07.2021
В Казани шесть человек попали в больницу с отравлением из аквапарка
Пятеро детей и взрослый попали в больницы из казанского аквапарка "Ривьера" с признаками отравления в понедельник, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:59
2021-07-12T14:22
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Пятеро детей и взрослый попали в больницы из казанского аквапарка "Ривьера" с признаками отравления в понедельник, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана."Из аквапарка "Ривьера" в лечебные учреждения доставлены шесть человек. Один ребенок госпитализирован в отделение реанимации Детской республиканской клинической больницы в стабильно тяжёлом состоянии, четверо детей в состоянии средней тяжести находятся в приёмном отделении ДРКБ под наблюдением, планируется госпитализация", - сказал собеседник агентства.По его информации, также в горбольницы №7 доставлен один взрослый, он находится на обследовании.Как сообщили в прокуратуре Татарстана, прокуратура Ново-Савиновского района Казани инициировала проверку по факту отравления детей. Обстоятельства инцидента выясняются. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.СК возбудил уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после отравления пятерых детей и взрослого в казанском аквапарке "Ривьера", сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Прокуратура после случившегося организовала проверку."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в казанском аквапарке шесть человек, в том числе пятеро детей, отравились хлором. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.По предварительным данным, среди отравившихся дети в возрасте 6-11 лет, а также женщина.В настоящее время на место выехала следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в аквапарке.
https://ria.ru/20210712/astrakhan-1740869832.html
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
В Казани шесть человек попали в больницу с отравлением из аквапарка
13:59 12.07.2021 (обновлено: 14:22 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Казани пятеро детей и взрослый попали в больницу с отравлением из аквапарка

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Пятеро детей и взрослый попали в больницы из казанского аквапарка "Ривьера" с признаками отравления в понедельник, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
"Из аквапарка "Ривьера" в лечебные учреждения доставлены шесть человек. Один ребенок госпитализирован в отделение реанимации Детской республиканской клинической больницы в стабильно тяжёлом состоянии, четверо детей в состоянии средней тяжести находятся в приёмном отделении ДРКБ под наблюдением, планируется госпитализация", - сказал собеседник агентства.
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Как сообщили в прокуратуре Татарстана, прокуратура Ново-Савиновского района Казани инициировала проверку по факту отравления детей. Обстоятельства инцидента выясняются. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
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Прокуратура после случившегося организовала проверку.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в казанском аквапарке шесть человек, в том числе пятеро детей, отравились хлором. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
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