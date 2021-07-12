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Туризм
https://ria.ru/20210712/otpuska-1740898493.html
Россияне рассказали, как на их отпуска повлияли "ковидные" ограничения
Россияне рассказали, как на их отпуска повлияли "ковидные" ограничения - РИА Новости, 12.07.2021
Россияне рассказали, как на их отпуска повлияли "ковидные" ограничения
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как на планы россиян повлияли новые ограничения и требования к туристам, которые вводятся в разных... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:45
2021-07-12T18:46
туризм
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как на планы россиян повлияли новые ограничения и требования к туристам, которые вводятся в разных регионах России из-за пандемии, сообщает Туту.ру. В опросе приняли участие 1 628 человек.Примерно треть респондентов готовы смириться с ограничениями: 11 процентов сдадут ПЦР-тесты и поедут куда и планировали, а еще 23 процента сделали или сделают в ближайшее время прививку и также отправятся отдыхать туда, куда собирались изначально. При этом почти 40 процентов опрошенных теперь раздумывают о том, чтобы поменять планы. Так, 11 процентов респондентов поменяют место отпуска и поедут в такой регион России, где не будет ограничений. Еще 12 процентов теперь лучше отправятся за границу, а 14 – вовсе откажутся от поездок и проведут отпуск дома. В свою очередь 29 процентов респондентов сообщили, что и так никуда не собирались ехать в отпуск.
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отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, туту.ру, туристы, новости - туризм

Россияне рассказали, как на их отпуска повлияли "ковидные" ограничения

18:45 12.07.2021 (обновлено: 18:46 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкТуристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как на планы россиян повлияли новые ограничения и требования к туристам, которые вводятся в разных регионах России из-за пандемии, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 628 человек.
Примерно треть респондентов готовы смириться с ограничениями: 11 процентов сдадут ПЦР-тесты и поедут куда и планировали, а еще 23 процента сделали или сделают в ближайшее время прививку и также отправятся отдыхать туда, куда собирались изначально.
При этом почти 40 процентов опрошенных теперь раздумывают о том, чтобы поменять планы. Так, 11 процентов респондентов поменяют место отпуска и поедут в такой регион России, где не будет ограничений. Еще 12 процентов теперь лучше отправятся за границу, а 14 – вовсе откажутся от поездок и проведут отпуск дома. В свою очередь 29 процентов респондентов сообщили, что и так никуда не собирались ехать в отпуск.
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