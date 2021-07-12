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Туризм
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Россияне рассказали, сколько денег нужно для идеального отпуска
Россияне рассказали, сколько денег нужно для идеального отпуска - РИА Новости, 12.07.2021
Россияне рассказали, сколько денег нужно для идеального отпуска
Почти половина опрошенных россиян (47,1 процента) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:36
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти половина опрошенных россиян (47,1 процента) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей, сообщает Webbankir. Таковы результаты исследования, которое провела финансовая онлайн-платформа. В нем приняли участие 1200 человек из разных регионов нашей страны.Около трети (30,4 процента) респондентов склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь более 150 тысяч рублей.Еще 28,9 процента опрошенных оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч. Лишь 12,6 процента уверены, что провести недельные каникулы хорошо можно и за 50 тысяч рублей.
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отдых, отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, туристы, новости - туризм

Россияне рассказали, сколько денег нужно для идеального отпуска

17:36 12.07.2021 (обновлено: 17:39 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка загорает на пляже в Судаке
Девушка загорает на пляже в Судаке - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти половина опрошенных россиян (47,1 процента) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей, сообщает Webbankir.
Таковы результаты исследования, которое провела финансовая онлайн-платформа. В нем приняли участие 1200 человек из разных регионов нашей страны.
Около трети (30,4 процента) респондентов склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь более 150 тысяч рублей.
Еще 28,9 процента опрошенных оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч. Лишь 12,6 процента уверены, что провести недельные каникулы хорошо можно и за 50 тысяч рублей.
Девушка на пляже Карибского моря - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 06:11Туризм
Россияне назвали места для идеального отпуска
 
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