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Россияне рассказали, сколько денег нужно для идеального отпуска
Россияне рассказали, сколько денег нужно для идеального отпуска - РИА Новости, 12.07.2021
Россияне рассказали, сколько денег нужно для идеального отпуска
Почти половина опрошенных россиян (47,1 процента) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:36
2021-07-12T17:36
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти половина опрошенных россиян (47,1 процента) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей, сообщает Webbankir. Таковы результаты исследования, которое провела финансовая онлайн-платформа. В нем приняли участие 1200 человек из разных регионов нашей страны.Около трети (30,4 процента) респондентов склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь более 150 тысяч рублей.Еще 28,9 процента опрошенных оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч. Лишь 12,6 процента уверены, что провести недельные каникулы хорошо можно и за 50 тысяч рублей.
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отдых, отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти половина опрошенных россиян (47,1 процента) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей, сообщает Webbankir.
Таковы результаты исследования, которое провела финансовая онлайн-платформа. В нем приняли участие 1200 человек из разных регионов нашей страны.
Около трети (30,4 процента) респондентов склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь более 150 тысяч рублей.
Еще 28,9 процента опрошенных оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч. Лишь 12,6 процента уверены, что провести недельные каникулы хорошо можно и за 50 тысяч рублей.