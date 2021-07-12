https://ria.ru/20210712/otnosheniya-1740963189.html

Путин рассказал о единстве русского и украинского народов

Путин рассказал о единстве русского и украинского народов - РИА Новости, 12.07.2021

Путин рассказал о единстве русского и украинского народов

Президент России Владимир Путин заявил, что выводы об отдельном от русского украинском народе еще в XIX веке строились на вымыслах, использовались как... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:16

2021-07-12T17:16

2021-07-12T19:04

россия

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что выводы об отдельном от русского украинском народе еще в XIX веке строились на вымыслах, использовались как инструмент соперничества.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."В среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреп­ля­лись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах. Вплоть до того, что украинцы якобы вообще не славяне, или, наоборот, что украинцы – это настоящие славяне, а русские, "московиты" – нет. Подобные "гипотезы" стали всё чаще использовать в полити­ческих целях как инстру­мент соперничества между европейскими госу­дар­ст­вами", - написал Путин.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740965939.html

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россия, владимир путин, украина, в мире