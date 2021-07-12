https://ria.ru/20210712/otnosheniya-1740963189.html
Путин рассказал о единстве русского и украинского народов
Путин рассказал о единстве русского и украинского народов - РИА Новости, 12.07.2021
Путин рассказал о единстве русского и украинского народов
Президент России Владимир Путин заявил, что выводы об отдельном от русского украинском народе еще в XIX веке строились на вымыслах, использовались как... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:16
2021-07-12T17:16
2021-07-12T19:04
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владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что выводы об отдельном от русского украинском народе еще в XIX веке строились на вымыслах, использовались как инструмент соперничества.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."В среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах. Вплоть до того, что украинцы якобы вообще не славяне, или, наоборот, что украинцы – это настоящие славяне, а русские, "московиты" – нет. Подобные "гипотезы" стали всё чаще использовать в политических целях как инструмент соперничества между европейскими государствами", - написал Путин.
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Путин рассказал о единстве русского и украинского народов
17:16 12.07.2021 (обновлено: 19:04 12.07.2021)
Путин заявил, что выводы об отдельном от русского украинском народе строились на вымыслах