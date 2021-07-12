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СФ подготовит проект о нарушении норм обращения с особо опасными отходами
СФ подготовит проект о нарушении норм обращения с особо опасными отходами - РИА Новости, 12.07.2021
СФ подготовит проект о нарушении норм обращения с особо опасными отходами
Сенаторы намерены осенью подготовить законопроект об уголовной ответственности за нарушение норм обращения с особо опасными отходами, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:33
2021-07-12T14:44
россия
алексей майоров
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сенаторы намерены осенью подготовить законопроект об уголовной ответственности за нарушение норм обращения с особо опасными отходами, заявил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров."В ходе осенней сессии планируем подготовить законопроект, вносящий изменения в Уголовный, возможно, и в административный кодексы РФ, ужесточающий ответственный за нарушение правил обращения с особо опасными отходами, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан", - сказал парламентарий.По его мнению, за нарушение норм обращения с такими отходами, в том числе, и при захоронении их на несанкционированных свалках, должна быть уголовная ответственность.Майоров отметил, что, в частности, был выявлен случай в одном из регионов, когда на стихийно созданной свалке были обнаружены отходы, содержащие ртуть.Сенатор также считает, что необходимо ужесточать ответственность для физических и юридических лиц "за несанкционированные свалки в лесу". "Только свалка образовывается, она тут же становится большой. Возможно, это связано с тем, что люди считают - раз кто-то уже выбросил мусор, значит здесь можно мусорить и дальше", - подчеркнул законодатель.Он отметил, что эта тема обсуждалась в понедельник на совещании в Совете Федерации. Сейчас сенаторы намерены провести анализ ситуации по стране, поскольку эта тема болезненная практически для всех регионов РФ. Затем будут выработаны соответствующие предложения.Парламентарий считает, что нужен более жесткий контроль за ситуацией на местах, "может быть, системы видеофиксации придется задействовать".
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россия, алексей майоров, общество
СФ подготовит проект о нарушении норм обращения с особо опасными отходами
14:33 12.07.2021 (обновлено: 14:44 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк

Совет Федерации подготовит проект о нарушении норм обращения с особо опасными отходами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сенаторы намерены осенью подготовить законопроект об уголовной ответственности за нарушение норм обращения с особо опасными отходами, заявил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.
"В ходе осенней сессии планируем подготовить законопроект, вносящий изменения в Уголовный, возможно, и в административный кодексы РФ, ужесточающий ответственный за нарушение правил обращения с особо опасными отходами, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан", - сказал парламентарий.
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По его мнению, за нарушение норм обращения с такими отходами, в том числе, и при захоронении их на несанкционированных свалках, должна быть уголовная ответственность.
Майоров отметил, что, в частности, был выявлен случай в одном из регионов, когда на стихийно созданной свалке были обнаружены отходы, содержащие ртуть.
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Сенатор также считает, что необходимо ужесточать ответственность для физических и юридических лиц "за несанкционированные свалки в лесу". "Только свалка образовывается, она тут же становится большой. Возможно, это связано с тем, что люди считают - раз кто-то уже выбросил мусор, значит здесь можно мусорить и дальше", - подчеркнул законодатель.
Он отметил, что эта тема обсуждалась в понедельник на совещании в Совете Федерации. Сейчас сенаторы намерены провести анализ ситуации по стране, поскольку эта тема болезненная практически для всех регионов РФ. Затем будут выработаны соответствующие предложения.
Парламентарий считает, что нужен более жесткий контроль за ситуацией на местах, "может быть, системы видеофиксации придется задействовать".
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