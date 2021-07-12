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Ученый РАН указал россиянам на ошибку во время пандемии
Ученый РАН указал россиянам на ошибку во время пандемии - РИА Новости, 12.07.2021
Ученый РАН указал россиянам на ошибку во время пандемии
Мнимая иммунологическая нагрузка на организм или другие причины боязни вакцинации от коронавируса – психологическая ошибка, считает доктор биологических наук,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T07:19
2021-07-12T07:19
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Мнимая иммунологическая нагрузка на организм или другие причины боязни вакцинации от коронавируса – психологическая ошибка, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Другой пример, по его словам, с весенней болезнью аллергиков – поллинозом, который вызывает сильное иммунологическое расстройство организма. При этом люди идут к врачу и принимают антигистаминные препараты, часто в больших количествах, и никто при этом за свой иммунитет не боится."Так вот, не надо искать какие-то странные подвохи. Люди имеют в своей жизни колоссальное число примеров гораздо более серьезных иммунологических нарушений, и они на них не обращают особого внимания. Занозы, раны, поллинозы, аллергические реакции и так далее. Здесь же им предлагают проверенный препарат - вакцину "Спутник V", которую уже применяют в десятках стран мира, и они начинают сомневаться, говорить о какой-то "страшной" иммунологической нагрузке", - удивляется ученый, отмечая, что иммунологическая нагрузка от реальной инфекции намного больше, чем от вакцины."Это мне напоминает такое парадоксальное рассуждение. Мол, с ковидом все известно – 4% смертности и все, а вот с прививкой непонятно что, вдруг у меня будет сыпь. Но поймите главное: смертности от вакцины нет, и вероятность тяжело заболеть меньше. Так вот, надо себе составить табличку для исправления этой психологической ошибки и посмотреть, что вы можете получить от вакцины и что от реального заболевания. Когда вы это разложите по полочкам, эта ошибка должна пройти", - сказал Нетесов.Он добавил, что вакцинация – единственный способ избавиться от постоянного стресса и беспокойства, связанных с возможностью заболеть новым коронавирусом. "Причина здесь, как говорил классик, не в клозетах, а в головах", - добавил он.
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вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Ученый РАН указал россиянам на ошибку во время пандемии
07:19 12.07.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедики госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Медики госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Вирусолог Нетесов назвал боязнь вакцины психологической ошибкой

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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Мнимая иммунологическая нагрузка на организм или другие причины боязни вакцинации от коронавируса – психологическая ошибка, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Люди не боятся чего-то очень неопределенного, а чего-то четко доказанного они начинают бояться. Это чисто психологическая ошибка, я считаю. Например, люди идут в цветочный магазин и покупают новые красивые цветы, приносят их домой. Через два часа у одного из членов семьи начинается сильнейшая аллергическая реакция. Вот это очень сильная нагрузка на организм, и никто ее почему-то не боится", - сказал Нетесов РИА Новости.
Другой пример, по его словам, с весенней болезнью аллергиков – поллинозом, который вызывает сильное иммунологическое расстройство организма. При этом люди идут к врачу и принимают антигистаминные препараты, часто в больших количествах, и никто при этом за свой иммунитет не боится.
"Так вот, не надо искать какие-то странные подвохи. Люди имеют в своей жизни колоссальное число примеров гораздо более серьезных иммунологических нарушений, и они на них не обращают особого внимания. Занозы, раны, поллинозы, аллергические реакции и так далее. Здесь же им предлагают проверенный препарат - вакцину "Спутник V", которую уже применяют в десятках стран мира, и они начинают сомневаться, говорить о какой-то "страшной" иммунологической нагрузке", - удивляется ученый, отмечая, что иммунологическая нагрузка от реальной инфекции намного больше, чем от вакцины.
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"Это мне напоминает такое парадоксальное рассуждение. Мол, с ковидом все известно – 4% смертности и все, а вот с прививкой непонятно что, вдруг у меня будет сыпь. Но поймите главное: смертности от вакцины нет, и вероятность тяжело заболеть меньше. Так вот, надо себе составить табличку для исправления этой психологической ошибки и посмотреть, что вы можете получить от вакцины и что от реального заболевания. Когда вы это разложите по полочкам, эта ошибка должна пройти", - сказал Нетесов.
Он добавил, что вакцинация – единственный способ избавиться от постоянного стресса и беспокойства, связанных с возможностью заболеть новым коронавирусом. "Причина здесь, как говорил классик, не в клозетах, а в головах", - добавил он.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Сергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
 
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