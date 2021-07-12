https://ria.ru/20210712/oproverzhenie-1740897002.html

Китай опроверг сообщения о планах взаимного признания вакцин с Россией

Китай опроверг сообщения о планах взаимного признания вакцин с Россией - РИА Новости, 12.07.2021

Китай опроверг сообщения о планах взаимного признания вакцин с Россией

Китайское генконсульство во Владивостоке опровергло сообщения о том, что Россия и КНР якобы планируют объявить о взаимном признании вакцин от COVID-19. Об этом... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:09

2021-07-12T12:09

2021-07-12T12:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

воз

китай

владивосток

вакцинация

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Китайское генконсульство во Владивостоке опровергло сообщения о том, что Россия и КНР якобы планируют объявить о взаимном признании вакцин от COVID-19. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.О том, что Москва и Пекин договорились о взаимопризнании китайской вакцины CoronaVac и российского "Спутника V", написало сетевое издание Deita из Владивостока. При этом оно ссылалось на генконсула КНР Янь Вэньбиня, который в интервью местным СМИ "дал понять, что решения <…> стоит ожидать в ближайшем будущем". Портал Lenta.ru, в свою очередь, сообщил, что об этом могут объявить во время Восточного экономического форума."Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьезно заявляет, что данная информация не соответствует действительности. И в настоящее время генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией", — заявила китайская дипмиссия.Российскую вакцину "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19 — одобрили уже 68 стран с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По популярности она занимает второе место в мире. На основе анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян разработчики оценивают эффективность "Спутника V" в 97,6 процента.CoronaVac создала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech Ltd. Препарат уже зарегистрировала ВОЗ.

https://ria.ru/20210708/evrosoyuz-1740397997.html

россия

китай

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, воз, китай, владивосток, вакцинация