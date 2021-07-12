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Агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией
Агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией - РИА Новости, 12.07.2021
Агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией
Европейское пограничное агентство (Frontex) начинает оказывать срочную помощь Литве из-за растущего миграционного давления на границе с Белоруссией. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:33
2021-07-12T14:59
frontex
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
литва
безопасность
в мире
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ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Европейское пограничное агентство (Frontex) начинает оказывать срочную помощь Литве из-за растущего миграционного давления на границе с Белоруссией."Ситуация &lt;...&gt; продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС", — сказал исполнительный директор организации Фабрис Леггери.На место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами.Только за первую неделю июля Вильнюс зафиксировал более 800 незаконных переходов. Если в первой половине года большинство нелегалов прибыло из Ирака, Ирана и Сирии, то в последнее время — из Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.Литовцы уверены, что нежелание бороться с мигрантами — одно из проявлений гибридной войны президента Александра Лукашенко. Белорусский лидер, в свою очередь, заявлял, что больше не будет сдерживать этот поток в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Литва обратилась за поддержкой к Евросоюзу и соседям. На прошлой неделе Эстония направила на помощь литовским пограничникам десять своих специалистов с автомобилями, дронами и другими средствами охраны рубежей.Кроме того, в Вильнюсе заявили, что построят стену на границе с соседней республикой.
https://ria.ru/20210602/litva-1735309203.html
https://ria.ru/20210707/stena-1740262963.html
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frontex, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, безопасность, в мире
Агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией
10:33 12.07.2021 (обновлено: 14:59 12.07.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты в лагере беженцев в городе Пабраде
Мигранты в лагере беженцев в городе Пабраде - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Евросоюз направит помощь на границу Литвы с Белоруссией из-за мигрантов

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Европейское пограничное агентство (Frontex) начинает оказывать срочную помощь Литве из-за растущего миграционного давления на границе с Белоруссией.
"Ситуация <...> продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС", — сказал исполнительный директор организации Фабрис Леггери.
На место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами.
Только за первую неделю июля Вильнюс зафиксировал более 800 незаконных переходов. Если в первой половине года большинство нелегалов прибыло из Ирака, Ирана и Сирии, то в последнее время — из Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 17:55
Литва планирует отправить стрелков на охрану границы с Белоруссией
Литовцы уверены, что нежелание бороться с мигрантами — одно из проявлений гибридной войны президента Александра Лукашенко. Белорусский лидер, в свою очередь, заявлял, что больше не будет сдерживать этот поток в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Литва обратилась за поддержкой к Евросоюзу и соседям. На прошлой неделе Эстония направила на помощь литовским пограничникам десять своих специалистов с автомобилями, дронами и другими средствами охраны рубежей.
Кроме того, в Вильнюсе заявили, что построят стену на границе с соседней республикой.
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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FrontexАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияЛитваБезопасностьВ мире
 
 
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