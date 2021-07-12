https://ria.ru/20210712/operatsiya-1740879219.html

Агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией

Агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией - РИА Новости, 12.07.2021

Агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией

Европейское пограничное агентство (Frontex) начинает оказывать срочную помощь Литве из-за растущего миграционного давления на границе с Белоруссией. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:33

2021-07-12T10:33

2021-07-12T14:59

frontex

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

литва

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ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Европейское пограничное агентство (Frontex) начинает оказывать срочную помощь Литве из-за растущего миграционного давления на границе с Белоруссией."Ситуация <...> продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС", — сказал исполнительный директор организации Фабрис Леггери.На место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами.Только за первую неделю июля Вильнюс зафиксировал более 800 незаконных переходов. Если в первой половине года большинство нелегалов прибыло из Ирака, Ирана и Сирии, то в последнее время — из Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.Литовцы уверены, что нежелание бороться с мигрантами — одно из проявлений гибридной войны президента Александра Лукашенко. Белорусский лидер, в свою очередь, заявлял, что больше не будет сдерживать этот поток в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Литва обратилась за поддержкой к Евросоюзу и соседям. На прошлой неделе Эстония направила на помощь литовским пограничникам десять своих специалистов с автомобилями, дронами и другими средствами охраны рубежей.Кроме того, в Вильнюсе заявили, что построят стену на границе с соседней республикой.

https://ria.ru/20210602/litva-1735309203.html

https://ria.ru/20210707/stena-1740262963.html

белоруссия

литва

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frontex, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, безопасность, в мире