https://ria.ru/20210712/opaseniya-1740922332.html

NI рассказал об опасениях Пентагона из-за возможного создания в России ИИ

NI рассказал об опасениях Пентагона из-за возможного создания в России ИИ - РИА Новости, 12.07.2021

NI рассказал об опасениях Пентагона из-за возможного создания в России ИИ

Возможное использование Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта вызывает беспокойство Пентагона. Об этом в своей статье... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:11

2021-07-12T14:11

2021-07-12T15:01

россия

министерство обороны сша

китай

сша

пентагон

безопасность

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Пентагон опасается из-за возможного создания искусственного интеллекта в России

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Возможное использование Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта вызывает беспокойство Пентагона. Об этом в своей статье для The National Interest пишет обозреватель Крис Осборн.Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией "военного ИИ" США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ. Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди.В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами.В настоящее время в Министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/yadernoe-1738203226.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/boepripas-1735590618.html

россия

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны сша, китай, сша, пентагон, безопасность