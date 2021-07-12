https://ria.ru/20210712/opaseniya-1740922332.html
NI рассказал об опасениях Пентагона из-за возможного создания в России ИИ
NI рассказал об опасениях Пентагона из-за возможного создания в России ИИ - РИА Новости, 12.07.2021
NI рассказал об опасениях Пентагона из-за возможного создания в России ИИ
Возможное использование Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта вызывает беспокойство Пентагона. Об этом в своей статье... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:11
2021-07-12T14:11
2021-07-12T15:01
россия
министерство обороны сша
китай
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пентагон
безопасность
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Пентагон опасается из-за возможного создания искусственного интеллекта в России
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Возможное использование Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта вызывает беспокойство Пентагона. Об этом в своей статье для The National Interest пишет обозреватель Крис Осборн.Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией "военного ИИ" США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ. Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди.В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами.В настоящее время в Министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/yadernoe-1738203226.html
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россия, министерство обороны сша, китай, сша, пентагон, безопасность
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Возможное использование Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта вызывает беспокойство Пентагона
. Об этом в своей статье для The National Interest
пишет обозреватель Крис Осборн.
Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией "военного ИИ" США
и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ.
Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди.
"Это поставит американскую армию в невыгодное положение", — отметил Гроен.
В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами.
В настоящее время в Министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов.
Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта.