https://ria.ru/20210712/omsk-1740860950.html
Мэр Омска сделала прививку от коронавируса
Мэр Омска сделала прививку от коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021
Мэр Омска сделала прививку от коронавируса
Мэр Омска Оксана Фадина сделала прививку от коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T05:53
2021-07-12T05:53
2021-07-12T05:53
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ОМСК, 12 июл – РИА Новости. Мэр Омска Оксана Фадина сделала прививку от коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.Мэру Омска ввели вакцину "Спутник V". Прийти на вторую прививку Фадиной нужно через 21 день."Вакцинируясь, мы проявляем заботу о своем здоровье и здоровье своих родных. Вакцинация - это единственная возможность вернуться к доковидной жизни и избежать второго локдауна", - приводятся в сообщении слова Фадиной.Ежедневно в Омской области выявляется более 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией.В министерстве здравоохранения региона сообщили журналистам, что недостатка в вакцине нет, в Омскую область регулярно поступают новые партии препаратов. Сделать прививку можно в любом лечебном учреждении, независимо от прописки. Прививочные пункты работают в торговых центрах и на предприятиях. Записаться на прививку можно и предварительно – через портал госуслуг.По данным министерства здравоохранения Омской области на 11 июля, в прививочной кампании приняли участие уже более 342 тысяч жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 239 тысяч человек.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, омск, общество
Мэр Омска сделала прививку от коронавируса
Мэр Омска Фадина сделала прививку от коронавируса
ОМСК, 12 июл – РИА Новости. Мэр Омска Оксана Фадина сделала прививку от коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.
"Мэр Омска Оксана Фадина поставила прививку от коронавируса. Фадина посетила прививочный кабинет одного из лечебных учреждений города. Мэр заполнила согласие на вакцинацию, прошла осмотр у врача-терапевта, включающий измерение температуры тела, сатурации и давления, получила рекомендации, которые необходимо соблюдать в первые дни после прививки", - говорится в сообщении.
Мэру Омска
ввели вакцину "Спутник V". Прийти на вторую прививку Фадиной нужно через 21 день.
"Вакцинируясь, мы проявляем заботу о своем здоровье и здоровье своих родных. Вакцинация - это единственная возможность вернуться к доковидной жизни и избежать второго локдауна", - приводятся в сообщении слова Фадиной.
Ежедневно в Омской области
выявляется более 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Сейчас перед омичами стоит выбор - сделать прививку и защитить себя и своих близких или вернуться к жестким ограничениям", - подчеркивается в сообщении.
В министерстве здравоохранения региона сообщили журналистам, что недостатка в вакцине нет, в Омскую область регулярно поступают новые партии препаратов. Сделать прививку можно в любом лечебном учреждении, независимо от прописки. Прививочные пункты работают в торговых центрах и на предприятиях. Записаться на прививку можно и предварительно – через портал госуслуг.
По данным министерства здравоохранения Омской области на 11 июля, в прививочной кампании приняли участие уже более 342 тысяч жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 239 тысяч человек.