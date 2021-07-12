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https://ria.ru/20210712/ogranicheniya-1740956508.html
В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах
В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах - РИА Новости, 12.07.2021
В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах
Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о критериях, по которым регионы должны принимать решения о проведении... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:42
2021-07-12T17:26
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
общество
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о критериях, по которым регионы должны принимать решения о проведении массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В постановлении указывается, что вопрос о массовых мероприятиях должен решаться руководителями регионов на основании таких показателей, как коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости за неделю и охват населения тестированием методом ПЦР. Их следует оценивать в динамике не менее чем за 14 календарных дней.Так, массовые мероприятия с количеством участников от 500 до тысячи человек можно проводить, если коэффициент распространения инфекции (Rt) не превышает 1,0; темп прироста больных (Тпр) — не более десяти процентов, а охват тестированием (ОТ) — не менее 200 на 100 тысяч населения.Мероприятия с участием от тысячи до трех тысяч человек можно разрешить, если Rt составляет не более 0,8; Тпр — не более пяти процентов, а ОТ — не менее 200 на 100 тысяч населения.Если число участников больше трех тысяч, то такие мероприятия допустимы, если коэффициент распространения инфекции меньше или равен 0,5, наблюдается отрицательный темп прироста (то есть снижение заболеваемости), а охват тестированием также должен составлять не менее 200 на 100 тысяч населения.За минувшие сутки в России выявили 25 140 случаев COVID-19, темп прироста по стране в целом составил 0,43 процента. Коэффициент распространения инфекции практически во всех регионах превышает единицу. Ниже всего он в Бурятии — 0,88, в Смоленской области — 0,96, в Москве, Подмосковье, Мурманской и Новосибирской областях — 0,98.
https://ria.ru/20210707/lokdaun-1740319031.html
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вакцинация россиян от covid-19, общество
В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах
16:42 12.07.2021 (обновлено: 17:26 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
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Подписано постановление о критериях для проведения массовых мероприятий

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о критериях, по которым регионы должны принимать решения о проведении массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В постановлении указывается, что вопрос о массовых мероприятиях должен решаться руководителями регионов на основании таких показателей, как коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости за неделю и охват населения тестированием методом ПЦР. Их следует оценивать в динамике не менее чем за 14 календарных дней.
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Так, массовые мероприятия с количеством участников от 500 до тысячи человек можно проводить, если коэффициент распространения инфекции (Rt) не превышает 1,0; темп прироста больных (Тпр) — не более десяти процентов, а охват тестированием (ОТ) — не менее 200 на 100 тысяч населения.
Мероприятия с участием от тысячи до трех тысяч человек можно разрешить, если Rt составляет не более 0,8; Тпр — не более пяти процентов, а ОТ — не менее 200 на 100 тысяч населения.
Если число участников больше трех тысяч, то такие мероприятия допустимы, если коэффициент распространения инфекции меньше или равен 0,5, наблюдается отрицательный темп прироста (то есть снижение заболеваемости), а охват тестированием также должен составлять не менее 200 на 100 тысяч населения.
За минувшие сутки в России выявили 25 140 случаев COVID-19, темп прироста по стране в целом составил 0,43 процента. Коэффициент распространения инфекции практически во всех регионах превышает единицу. Ниже всего он в Бурятии — 0,88, в Смоленской области — 0,96, в Москве, Подмосковье, Мурманской и Новосибирской областях — 0,98.
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