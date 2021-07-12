https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740884238.html

В России выявили 25 140 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 25 140 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.07.2021

В России выявили 25 140 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 25 140 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:02

2021-07-12T11:02

2021-07-12T11:46

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 25 140 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о 25 033 инфицированных. Темп прироста, как и накануне, составил 0,43 процента. У каждого десятого заболевание протекает без симптомов. Умерли за сутки 710 человек, выписались после лечения — 16 429.Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 5403 (днем ранее было на семь человек больше), Подмосковье — 2566, Санкт-Петербурге — 2029, Нижегородской области — 522, Свердловской — 464, Воронежской — 426, Красноярском крае — 417, Крыму — 371, Иркутской области — 365, Пермском крае — 364.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 12 заболевших, а в Магаданской области их 24. На Чукотке прироста заболеваемости нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 808 473 человека, из них 143 712 умерли, 5 216 648 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 185,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 186,8 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступна вакцина "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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