https://ria.ru/20210712/obvinenie-1740949104.html

СК предъявил новое обвинение криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому

СК предъявил новое обвинение криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому - РИА Новости, 12.07.2021

СК предъявил новое обвинение криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому

В Москве криминальному авторитету по кличке Рашад Гянджинский предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:08

2021-07-12T16:08

2021-07-12T16:08

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Москве криминальному авторитету по кличке Рашад Гянджинский предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщается на сайте СК РФ.Кроме того, он уже проходит обвиняемым по одной из новых статей УК РФ – о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Только по ней ему грозит до 15 лет лишения свободы.По данным следствия, вечером 13 мая 2009 года Исмаилов подъехал к одному из кафе в Москве, где расстрелял автомобиль с двумя мужчинами. Оба погибли на месте.Мотивом, полагает следствие, послужила месть, "поскольку Исмаилов считал, что потерпевшие причастны к совершению убийства его близкого знакомого".Фабула эпизода с высшим статусом в иерархии строится вокруг данных о том, что с 2013 года Исмаилов, в частности, назначал других людей на нижестоящие уровни преступной иерархии, "обеспечивал наполнение... "общака", а также "организовывал и проводил "воровские сходки".Сейчас выясняется, не причастен ли Исмаилов к другим преступлениям. С августа прошлого года "авторитет" находится в СИЗО.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. По данным на декабрь 2020 года, по России было возбуждено более 70 дел по этой статье. Несколько из них завершились обвинительными приговорами, остальные на разных стадиях уголовного процесса.

https://ria.ru/20210324/avtoritet-1602595773.html

москва

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия