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СК предъявил новое обвинение криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому
СК предъявил новое обвинение криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому - РИА Новости, 12.07.2021
СК предъявил новое обвинение криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому
В Москве криминальному авторитету по кличке Рашад Гянджинский предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:08
2021-07-12T16:08
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Москве криминальному авторитету по кличке Рашад Гянджинский предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщается на сайте СК РФ.Кроме того, он уже проходит обвиняемым по одной из новых статей УК РФ – о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Только по ней ему грозит до 15 лет лишения свободы.По данным следствия, вечером 13 мая 2009 года Исмаилов подъехал к одному из кафе в Москве, где расстрелял автомобиль с двумя мужчинами. Оба погибли на месте.Мотивом, полагает следствие, послужила месть, "поскольку Исмаилов считал, что потерпевшие причастны к совершению убийства его близкого знакомого".Фабула эпизода с высшим статусом в иерархии строится вокруг данных о том, что с 2013 года Исмаилов, в частности, назначал других людей на нижестоящие уровни преступной иерархии, "обеспечивал наполнение... "общака", а также "организовывал и проводил "воровские сходки".Сейчас выясняется, не причастен ли Исмаилов к другим преступлениям. С августа прошлого года "авторитет" находится в СИЗО.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. По данным на декабрь 2020 года, по России было возбуждено более 70 дел по этой статье. Несколько из них завершились обвинительными приговорами, остальные на разных стадиях уголовного процесса.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
СК предъявил новое обвинение криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому
16:08 12.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СК обвинил криминального авторитета Рашида Гянджинского в убийстве и незаконном обороте оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Москве криминальному авторитету по кличке Рашад Гянджинский предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщается на сайте СК РФ.
Кроме того, он уже проходит обвиняемым по одной из новых статей УК РФ – о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Только по ней ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"Установлена причастность Исмаилова к совершению другого особо тяжкого преступления, совершенного им в 2009 году. В связи с этим его действиям дана дополнительная квалификация по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц" и "Незаконный оборот оружия", - говорится в релизе.
По данным следствия, вечером 13 мая 2009 года Исмаилов подъехал к одному из кафе в Москве, где расстрелял автомобиль с двумя мужчинами. Оба погибли на месте.
Мотивом, полагает следствие, послужила месть, "поскольку Исмаилов считал, что потерпевшие причастны к совершению убийства его близкого знакомого".
Фабула эпизода с высшим статусом в иерархии строится вокруг данных о том, что с 2013 года Исмаилов, в частности, назначал других людей на нижестоящие уровни преступной иерархии, "обеспечивал наполнение... "общака", а также "организовывал и проводил "воровские сходки".
Сейчас выясняется, не причастен ли Исмаилов к другим преступлениям. С августа прошлого года "авторитет" находится в СИЗО.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. По данным на декабрь 2020 года, по России было возбуждено более 70 дел по этой статье. Несколько из них завершились обвинительными приговорами, остальные на разных стадиях уголовного процесса.
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