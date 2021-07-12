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На Украине раскрыли "очень качественный" обман Зеленского
На Украине раскрыли "очень качественный" обман Зеленского - РИА Новости, 12.07.2021
На Украине раскрыли "очень качественный" обман Зеленского
Украинцы допустили большую ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T05:12
2021-07-12T05:12
2021-07-12T05:12
евгений мураев
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
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в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинцы допустили большую ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.По его мнению, Зеленскому удалось обмануть украинский народ, поскольку он говорил "ста голосами" в попытке угодить всем и сразу.Экс-депутат Рады считает, что немалую роль в этом сыграл сериал "Слуга народа", с главным героем которого пытался себя ассоциировать Зеленский.Мураев призвал украинцев объединяться и помогать друг другу, поскольку государство во главе Зеленского "не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями".
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евгений мураев, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
На Украине раскрыли "очень качественный" обман Зеленского
Экс-депутат Рады Мураев рассказал, как Зеленскому удалось обмануть всех украинцев