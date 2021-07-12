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Нижегородская область
https://ria.ru/20210712/nizhegorodskaya-1741005311.html
Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос на 19%
Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос на 19% - РИА Новости, 12.07.2021
Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос на 19%
Внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам января-мая 2021 года увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:24
2021-07-12T22:24
нижегородская область
глеб никитин
франция
италия
азербайджан
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам января-мая 2021 года увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 миллиарда долларов, сообщил глава региона Глеб Никитин.Импортерами продукции нижегородских производителей стали 119 стран."Показатели внешнеэкономической деятельности региона позволили нам занять второе место в Приволжском федеральном округе. Основной прирост по товарообороту пришелся за счет увеличения на 25%, или 535 миллионов долларов, внешнеторговых операций со странами дальнего зарубежья. На данную группу стран приходится 76%, или 2,67 миллиардов долларов от всей суммы товарооборота. Прежде всего, это Китай, Нидерланды, Бангладеш, Германия и Индия", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона также отметил рост экспорта, который увеличился на 22% по сравнению с январем-маем прошлого года и составил 2,2 миллиарда долларов. В группе стран дальнего зарубежья лидерами по росту экспорта стали Бангладеш, Нидерланды, Индия, США, Польша, Египет, Франция. Среди стран ближнего зарубежья значительная доля продукции экспортировалась в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан."Такой результат стал возможен благодаря востребованности товаров нижегородских производителей на международном рынке. В первую очередь, это продукция машиностроительной, химической и металлургической промышленности, продовольственных товаров и сырья", – отметил Никитин.Как пояснили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, рост экспорта продукции химической промышленности произошел за счет увеличения объемов поставок каучука и резиновых изделий в Германию, США, Италию и Францию, пластмасс - в Беларусь, Литву, Польшу и Швейцарию и органических химических соединений - в Беларусь, Польшу и Бельгию. Рост экспорта товаров металлургической промышленности в 1,6 раза – за счет увеличения поставок труб и проката в Индию, Египет, Беларусь и Бангладеш, черных металлов - в Турцию, Азербайджан, Эстонию и Египет, меди - в Китай.В регионе также отмечается рост несырьевого неэнергетического экспорта, доля которого в общем объеме составила 77% по итогам января-мая 2021 года, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Продукция данной категории поставлялась, в основном, в Беларусь, Бангладеш, Индию, Китай и Казахстан. В три раза увеличились поставки оборудования, механических устройств и полипропилена, более чем в 14 раз – бумаги и картона.
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глеб никитин, франция, италия, азербайджан, экономика
Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос на 19%
22:24 12.07.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров

Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос на 19%

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам января-мая 2021 года увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 миллиарда долларов, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Импортерами продукции нижегородских производителей стали 119 стран.
"Показатели внешнеэкономической деятельности региона позволили нам занять второе место в Приволжском федеральном округе. Основной прирост по товарообороту пришелся за счет увеличения на 25%, или 535 миллионов долларов, внешнеторговых операций со странами дальнего зарубежья. На данную группу стран приходится 76%, или 2,67 миллиардов долларов от всей суммы товарооборота. Прежде всего, это Китай, Нидерланды, Бангладеш, Германия и Индия", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона также отметил рост экспорта, который увеличился на 22% по сравнению с январем-маем прошлого года и составил 2,2 миллиарда долларов. В группе стран дальнего зарубежья лидерами по росту экспорта стали Бангладеш, Нидерланды, Индия, США, Польша, Египет, Франция. Среди стран ближнего зарубежья значительная доля продукции экспортировалась в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.
"Такой результат стал возможен благодаря востребованности товаров нижегородских производителей на международном рынке. В первую очередь, это продукция машиностроительной, химической и металлургической промышленности, продовольственных товаров и сырья", – отметил Никитин.
Как пояснили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, рост экспорта продукции химической промышленности произошел за счет увеличения объемов поставок каучука и резиновых изделий в Германию, США, Италию и Францию, пластмасс - в Беларусь, Литву, Польшу и Швейцарию и органических химических соединений - в Беларусь, Польшу и Бельгию. Рост экспорта товаров металлургической промышленности в 1,6 раза – за счет увеличения поставок труб и проката в Индию, Египет, Беларусь и Бангладеш, черных металлов - в Турцию, Азербайджан, Эстонию и Египет, меди - в Китай.
В регионе также отмечается рост несырьевого неэнергетического экспорта, доля которого в общем объеме составила 77% по итогам января-мая 2021 года, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Продукция данной категории поставлялась, в основном, в Беларусь, Бангладеш, Индию, Китай и Казахстан. В три раза увеличились поставки оборудования, механических устройств и полипропилена, более чем в 14 раз – бумаги и картона.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинФранцияИталияАзербайджанЭкономика
 
 
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