https://ria.ru/20210712/nezavisimost-1740961552.html

Путин заявил, что Россия сделала многое для независимости Украины

Путин заявил, что Россия сделала многое для независимости Украины - РИА Новости, 12.07.2021

Путин заявил, что Россия сделала многое для независимости Украины

Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:10

2021-07-12T17:10

2021-07-12T17:11

владимир путин

россия

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Российская Федерация признала новые геополитические реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна", - говорится в тексте статьи.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740961411.html

россия

киев

украина

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владимир путин, россия, киев, украина, в мире