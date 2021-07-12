https://ria.ru/20210712/nezavisimost-1740961552.html
Путин заявил, что Россия сделала многое для независимости Украины
Путин заявил, что Россия сделала многое для независимости Украины - РИА Новости, 12.07.2021
Путин заявил, что Россия сделала многое для независимости Украины
Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:10
2021-07-12T17:10
2021-07-12T17:11
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Российская Федерация признала новые геополитические реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна", - говорится в тексте статьи.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740961411.html
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владимир путин, россия, киев, украина, в мире
Путин заявил, что Россия сделала многое для независимости Украины
17:10 12.07.2021 (обновлено: 17:11 12.07.2021)
Путин заявил, что Россия сделала многое, чтобы Украина состоялась как независимая страна