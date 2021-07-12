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"К этому все шло": В НАТО определились с Черным морем
"К этому все шло": В НАТО определились с Черным морем - РИА Новости, 12.07.2021
"К этому все шло": В НАТО определились с Черным морем
Нарушение морских границ, учения антироссийской направленности и поддержка оружием союзников — вместо извинений после инцидента с британским эсминцем "Дефендер" РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:00
2021-07-12T08:09
россия
военно-морские силы украины
нато
владимир комоедов
великобритания
присутствие кораблей нато в черном море
безопасность
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Нарушение морских границ, учения антироссийской направленности и поддержка оружием союзников — вместо извинений после инцидента с британским эсминцем "Дефендер" у мыса Фиолент последовали новые угрозы. В НАТО четко дали понять: из Черного моря альянс не уйдет. Более того, лишь усилит присутствие и продолжит провокации вблизи территориальных вод России. Обещания с трибунПо словам спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, Североатлантический альянс останется в Черноморском регионе, чтобы поддержать союзников и партнеров. "У НАТО четкая позиция, когда дело касается свободы судоходства и того, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время инцидента (с эсминцем "Дефендер". — Прим. ред.) союзники НАТО проявили твердость в защите этих принципов", — сказал Аппатурай.В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что английские военные корабли "продолжат заходить в территориальные воды Украины". Маршрут, по которому следовал эсминец-нарушитель, он назвал кратчайшим международным путем из Одессы в грузинский Батуми. "Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международными нормами. Мы продолжим так поступать", — подчеркнул высокопоставленный чиновник.Очевидно, России стоит ожидать дальнейших провокаций со стороны ВМС стран НАТО. Впрочем, реакция Кремля на слова Рааба не заставила долго ждать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва примет все необходимые меры в случае несогласованного пересечения государственной границы в море. И добавил: самый эффективный способ избежать подобных инцидентов — попросту ничего не нарушать.Кстати, на следующий день после прохода "Дефендера" его "подвиг" попытались повторить голландцы. По информации Минобороны России, находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс и двинулся к Керченскому проливу. Для предотвращения нарушения границы самолеты ВКС совершили предупредительные полеты вблизи корабля. Голландцы пожаловались, что истребители несколько часов "имитировали атаки", "пролетали опасно низко и близко". Кроме того, они утверждают, что видели на самолетах бомбы и ракеты класса "воздух — поверхность".Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что для Британии и других стран НАТО сейчас важно поддерживать конфликт с Россией. Поэтому они продолжат провокации в Черном море, и незаконные проходы в российские терводы станут регулярными. Причем нарушителями уже могут быть не единичные корабли, а караваны из нескольких вымпелов. Верные друзьяНадо сказать, что в последние годы НАТО заметно усилила присутствие в Черноморском регионе. Корабли альянса с завидной регулярностью проводят здесь учения разных форматов, причем противником, по легенде, как правило, выступает Россия. Близкими союзниками НАТО стали Грузия и Украина, фактически не располагающие собственным полноценным военным флотом.Как известно, грузинские ВМС перестали существовать после конфликта в 2008-м. Условно боеспособна только Береговая охрана, в которую включили личный состав флота и несколько катеров. По словам очевидцев, в ходе операции по принуждению Грузии к миру спецподразделения Минобороны России подорвали все катера и корабли в порту Поти, имеющие военную маркировку.Еще несколько вымпелов российские моряки уничтожили в бою у побережья Абхазии, в объявленной зоне безопасности. Акваторию патрулировали два больших десантных и пара малых ракетных кораблей Черноморского флота. Они обнаружили группу грузинских военных катеров, нарушивших границу и идущих на сближение. Два грузинских МРК были потоплены противокорабельными ракетами, остальные ретировались.Сегодня НАТО — и США в частности — пытаются реанимировать грузинский флот. Так, Турция передала Тбилиси скоростной патрульный катер, американцы помогли восстановить и модернизировать еще два, а также подарили Грузии пару снятых с вооружения кораблей Береговой охраны. Кроме того, Вашингтон выделил несколько миллионов долларов на ремонт других грузинских "плавсредств".Натовские моряки — частые гости в грузинских портах в рамках так называемых акций поддержки безопасности и укрепления партнерства. Периодически проводят совместные учения. В частности, в мае сторожевой корабль "Гамильтон" и катера Береговой охраны Грузии выполнили в море несколько учебно-боевых задач. Украинский флот тоже находится в плачевном состоянии. В 2014-м и без того малочисленные ВМС остались почти без боеспособных кораблей. По оценкам, потеряли около 80 процентов потенциала.Сегодня в ВМСУ числятся порядка 30 кораблей, но на ходу — единицы. У большинства вымпелов не функционируют двигатели, радиолокационные станции и системы вооружения. Впрочем, НАТО помогает украинским ВМС больше, чем грузинским. Американцы пообещали усилить флот союзников 16 патрульными катерами Mark VI и парой бывших в употреблении катеров класса Island.Англичане разработали целую программу тренировки военнослужащих ВМСУ: их будут обучать навигации, оперативному планированию, морской разведке, огневой подготовке и борьбе за живучесть кораблей. А недавно Киев и Лондон подписали меморандум об укреплении сотрудничества в военной сфере, в рамках которого британцы планируют построить сразу две базы на Черноморском и Азовском побережьях. Ожидается, что здесь натовцы смогут размещать боевые корабли в обход конвенции Монтре. Кроме того, украинцам посодействуют в строительстве новых и модернизации имеющихся вымпелов.Адекватный ответТак или иначе, пока главная сила в регионе — Черноморский флот России. За последние годы объединение кардинально преобразилось и теперь считается одним из самых современных и боеспособных в ВМФ.Это порядка 260 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения. Боевых надводных вымпелов — около 70 единиц, в том числе флагманский ракетный крейсер "Москва", предназначенный для уничтожения авианосных групп. Он справится практически с любой морской целью. Корабль эксплуатируется с 1980-х, однако совсем недавно прошел глубокую модернизацию, что позволит эффективно использовать его еще несколько десятков лет. Черноморский флот первым в ВМФ освоил новейшие и самые тихие в мире дизельные подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка". Шесть субмарин регулярно следят за действиями ВМС НАТО в Черном море, а также выходят на службу в Средиземноморье. По словам бывшего командующего флотом адмирала Владимира Комоедова, еще 20 лет назад все было иначе: объединение по боевой мощи уступало, например, турецкому почти в пять раз, а если в регион заходили группировки НАТО из Средиземного моря, то их преимущество было десяти- или даже двадцатикратным. В 2016-м черноморцы получили современные многоцелевые фрегаты дальней морской зоны проекта 11356, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", а также патрульные и малые ракетные корабли. Словом, у Черноморского флота найдется, чем ответить на любые провокации альянса.
https://ria.ru/20210703/razvedka-1739616966.html
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россия, военно-морские силы украины, нато, владимир комоедов, великобритания, присутствие кораблей нато в черном море, безопасность

"К этому все шло": В НАТО определились с Черным морем

08:00 12.07.2021 (обновлено: 08:09 12.07.2021)
 
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в TwitterКорабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Нарушение морских границ, учения антироссийской направленности и поддержка оружием союзников — вместо извинений после инцидента с британским эсминцем "Дефендер" у мыса Фиолент последовали новые угрозы. В НАТО четко дали понять: из Черного моря альянс не уйдет. Более того, лишь усилит присутствие и продолжит провокации вблизи территориальных вод России.

Обещания с трибун

По словам спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, Североатлантический альянс останется в Черноморском регионе, чтобы поддержать союзников и партнеров.
"У НАТО четкая позиция, когда дело касается свободы судоходства и того, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время инцидента (с эсминцем "Дефендер". — Прим. ред.) союзники НАТО проявили твердость в защите этих принципов", — сказал Аппатурай.
В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что английские военные корабли "продолжат заходить в территориальные воды Украины". Маршрут, по которому следовал эсминец-нарушитель, он назвал кратчайшим международным путем из Одессы в грузинский Батуми.
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"Стягивают корабли и самолеты": что происходит у западных границ России
"Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международными нормами. Мы продолжим так поступать", — подчеркнул высокопоставленный чиновник.
Очевидно, России стоит ожидать дальнейших провокаций со стороны ВМС стран НАТО. Впрочем, реакция Кремля на слова Рааба не заставила долго ждать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва примет все необходимые меры в случае несогласованного пересечения государственной границы в море. И добавил: самый эффективный способ избежать подобных инцидентов — попросту ничего не нарушать.
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Кстати, на следующий день после прохода "Дефендера" его "подвиг" попытались повторить голландцы. По информации Минобороны России, находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс и двинулся к Керченскому проливу. Для предотвращения нарушения границы самолеты ВКС совершили предупредительные полеты вблизи корабля.
Голландцы пожаловались, что истребители несколько часов "имитировали атаки", "пролетали опасно низко и близко". Кроме того, они утверждают, что видели на самолетах бомбы и ракеты класса "воздух — поверхность".
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что для Британии и других стран НАТО сейчас важно поддерживать конфликт с Россией. Поэтому они продолжат провокации в Черном море, и незаконные проходы в российские терводы станут регулярными. Причем нарушителями уже могут быть не единичные корабли, а караваны из нескольких вымпелов.

"Особенно активны они будут в так называемый период уязвимости государства — это, как правило, примерно 90 дней до значимых событий в стране. В нашем случае — до сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас ведется полномасштабная ментальная и информационная гибридная война", — пояснил Судаков.

© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2020 в Черном море

Верные друзья

Надо сказать, что в последние годы НАТО заметно усилила присутствие в Черноморском регионе. Корабли альянса с завидной регулярностью проводят здесь учения разных форматов, причем противником, по легенде, как правило, выступает Россия. Близкими союзниками НАТО стали Грузия и Украина, фактически не располагающие собственным полноценным военным флотом.
Как известно, грузинские ВМС перестали существовать после конфликта в 2008-м. Условно боеспособна только Береговая охрана, в которую включили личный состав флота и несколько катеров. По словам очевидцев, в ходе операции по принуждению Грузии к миру спецподразделения Минобороны России подорвали все катера и корабли в порту Поти, имеющие военную маркировку.
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Еще несколько вымпелов российские моряки уничтожили в бою у побережья Абхазии, в объявленной зоне безопасности. Акваторию патрулировали два больших десантных и пара малых ракетных кораблей Черноморского флота. Они обнаружили группу грузинских военных катеров, нарушивших границу и идущих на сближение. Два грузинских МРК были потоплены противокорабельными ракетами, остальные ретировались.
Сегодня НАТО — и США в частности — пытаются реанимировать грузинский флот. Так, Турция передала Тбилиси скоростной патрульный катер, американцы помогли восстановить и модернизировать еще два, а также подарили Грузии пару снятых с вооружения кораблей Береговой охраны.
Кроме того, Вашингтон выделил несколько миллионов долларов на ремонт других грузинских "плавсредств".
© Фото : пограничная полиция МВД ГрузииФрегат Королевских ВМС Нидерландов Evertsen в порту Поти
Фрегат Королевских ВМС Нидерландов Evertsen в порту Поти - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : пограничная полиция МВД Грузии
Фрегат Королевских ВМС Нидерландов Evertsen в порту Поти
Натовские моряки — частые гости в грузинских портах в рамках так называемых акций поддержки безопасности и укрепления партнерства. Периодически проводят совместные учения. В частности, в мае сторожевой корабль "Гамильтон" и катера Береговой охраны Грузии выполнили в море несколько учебно-боевых задач.
Украинский флот тоже находится в плачевном состоянии. В 2014-м и без того малочисленные ВМС остались почти без боеспособных кораблей. По оценкам, потеряли около 80 процентов потенциала.
Сегодня в ВМСУ числятся порядка 30 кораблей, но на ходу — единицы. У большинства вымпелов не функционируют двигатели, радиолокационные станции и системы вооружения.
© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС УкраиныМалый бронекатер ВМС Украины "Аккерман" во время учений в Азовском море
Малый бронекатер ВМС Украины Аккерман во время учений в Азовском море - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины
Малый бронекатер ВМС Украины "Аккерман" во время учений в Азовском море
Впрочем, НАТО помогает украинским ВМС больше, чем грузинским. Американцы пообещали усилить флот союзников 16 патрульными катерами Mark VI и парой бывших в употреблении катеров класса Island.
Англичане разработали целую программу тренировки военнослужащих ВМСУ: их будут обучать навигации, оперативному планированию, морской разведке, огневой подготовке и борьбе за живучесть кораблей.
А недавно Киев и Лондон подписали меморандум об укреплении сотрудничества в военной сфере, в рамках которого британцы планируют построить сразу две базы на Черноморском и Азовском побережьях. Ожидается, что здесь натовцы смогут размещать боевые корабли в обход конвенции Монтре. Кроме того, украинцам посодействуют в строительстве новых и модернизации имеющихся вымпелов.
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Б-435" Черноморского флота России в Севастополе
Подводная лодка Б-435 Черноморского флота РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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Подводная лодка "Б-435" Черноморского флота России в Севастополе

Адекватный ответ

Так или иначе, пока главная сила в регионе — Черноморский флот России. За последние годы объединение кардинально преобразилось и теперь считается одним из самых современных и боеспособных в ВМФ.
Это порядка 260 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения. Боевых надводных вымпелов — около 70 единиц, в том числе флагманский ракетный крейсер "Москва", предназначенный для уничтожения авианосных групп. Он справится практически с любой морской целью. Корабль эксплуатируется с 1980-х, однако совсем недавно прошел глубокую модернизацию, что позволит эффективно использовать его еще несколько десятков лет.
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Черноморский флот первым в ВМФ освоил новейшие и самые тихие в мире дизельные подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка". Шесть субмарин регулярно следят за действиями ВМС НАТО в Черном море, а также выходят на службу в Средиземноморье.
По словам бывшего командующего флотом адмирала Владимира Комоедова, еще 20 лет назад все было иначе: объединение по боевой мощи уступало, например, турецкому почти в пять раз, а если в регион заходили группировки НАТО из Средиземного моря, то их преимущество было десяти- или даже двадцатикратным.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Великий Новгород" в бухте Севастополя
Подводная лодка Великий Новгород в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Подводная лодка "Великий Новгород" в бухте Севастополя

"Когда меня назначили, на флоте было полторы подводные лодки — одна "Варшавянка" и одна, 641 проекта, в ремонте. Сейчас лодок достаточно, и они вооружены совершенно по-другому, способны решать не только тактические, но и оперативно-стратегические задачи", — отметил адмирал.

В 2016-м черноморцы получили современные многоцелевые фрегаты дальней морской зоны проекта 11356, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", а также патрульные и малые ракетные корабли. Словом, у Черноморского флота найдется, чем ответить на любые провокации альянса.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВозвращение фрегата "Адмирал Эссен" в Севастополь
Возвращение фрегата Адмирал Эссен в Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Возвращение фрегата "Адмирал Эссен" в Севастополь
 
РоссияВоенно-морские силы УкраиныНАТОВладимир КомоедовВеликобританияПрисутствие кораблей НАТО в Черном мореБезопасность
 
 
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