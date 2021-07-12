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Производителя антисептика заподозрили в неуплате 12 миллиардов рублей
Производителя антисептика заподозрили в неуплате 12 миллиардов рублей - РИА Новости, 12.07.2021
Производителя антисептика заподозрили в неуплате 12 миллиардов рублей
Правоохранители проверяют в Москве группу российских фармацевтических компаний, предположительно продающих спирт под видом антисептика "Асептолин", на возможную РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:56
2021-07-12T12:56
россия
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москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правоохранители проверяют в Москве группу российских фармацевтических компаний, предположительно продающих спирт под видом антисептика "Асептолин", на возможную неуплату налогов на 12 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.О грядущей проверки в отношении производителя антисептика "Асептолин" в Москве и Орловской области сообщалось еще в апреле. Тогда общественные организации заявляли, что этот антисептик состоит из 90-процентного этилового спирта."В настоящее время сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУМВД России по Москве проводится проверка в отношении ЗАО "РФК" и АО "Фармацевтический комбинат" по факту возможной неуплаты за 2020 год порядка 12 миллиардов рублей налогов", - сказал собеседник агентства.РИА Новости пока не располагает комментарием полиции.
https://ria.ru/20210324/antiseptiki-1602589579.html
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россия, гумвд, москва, происшествия
Производителя антисептика заподозрили в неуплате 12 миллиардов рублей
12:56 12.07.2021
 
© Depositphotos / Elena ElisseevaАнтисептический гель для рук
Антисептический гель для рук - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Depositphotos / Elena Elisseeva

В Москве проверяют производителя антисептика на неуплату налогов на 12 миллиардов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правоохранители проверяют в Москве группу российских фармацевтических компаний, предположительно продающих спирт под видом антисептика "Асептолин", на возможную неуплату налогов на 12 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
О грядущей проверки в отношении производителя антисептика "Асептолин" в Москве и Орловской области сообщалось еще в апреле. Тогда общественные организации заявляли, что этот антисептик состоит из 90-процентного этилового спирта.
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"В настоящее время сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУМВД России по Москве проводится проверка в отношении ЗАО "РФК" и АО "Фармацевтический комбинат" по факту возможной неуплаты за 2020 год порядка 12 миллиардов рублей налогов", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает комментарием полиции.
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