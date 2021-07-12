https://ria.ru/20210712/nalogi-1740907127.html

Производителя антисептика заподозрили в неуплате 12 миллиардов рублей

Производителя антисептика заподозрили в неуплате 12 миллиардов рублей - РИА Новости, 12.07.2021

Производителя антисептика заподозрили в неуплате 12 миллиардов рублей

Правоохранители проверяют в Москве группу российских фармацевтических компаний, предположительно продающих спирт под видом антисептика "Асептолин", на возможную РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:56

2021-07-12T12:56

2021-07-12T12:56

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правоохранители проверяют в Москве группу российских фармацевтических компаний, предположительно продающих спирт под видом антисептика "Асептолин", на возможную неуплату налогов на 12 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.О грядущей проверки в отношении производителя антисептика "Асептолин" в Москве и Орловской области сообщалось еще в апреле. Тогда общественные организации заявляли, что этот антисептик состоит из 90-процентного этилового спирта."В настоящее время сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУМВД России по Москве проводится проверка в отношении ЗАО "РФК" и АО "Фармацевтический комбинат" по факту возможной неуплаты за 2020 год порядка 12 миллиардов рублей налогов", - сказал собеседник агентства.РИА Новости пока не располагает комментарием полиции.

https://ria.ru/20210324/antiseptiki-1602589579.html

https://ria.ru/20210701/yakutsk-1739431019.html

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россия, гумвд, москва, происшествия