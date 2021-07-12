СМИ сообщили о возможном изменении налога на добычу полезных ископаемых
Блумберг: власти рассматривают возможность изменений в налоге на добычу полезных ископаемых
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность долгосрочных изменений в налоге на добычу полезных ископаемых, которые позволят заменить временную экспортную пошлину, действующую до конца текущего года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента. В том числе для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции. Для окатышей пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры - не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки - не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее 150 долларов.
"Власти сейчас обдумывают изменения в налогообложении добычи полезных ископаемых, ставки которого, вероятно, будут привязаны к ценам на сырье, так чтобы сборы повышались вместе с ростом рынка", - пишет агентство со ссылкой на источники.
По словам источников, новые меры, вероятно, придут на смену экспортным пошлинам с 2022 года, а окончательное решение по ним будет принято после сентябрьских выборов в Госдуму. При этом отмечается, что российские власти обсуждают и другие варианты получения государством части доходов горнодобывающей промышленности.
18 августа 2020, 09:00НаукаРоссийская разработка поможет извлекать полезные ископаемые по максимуму