https://ria.ru/20210712/nalog-1740874169.html

СМИ сообщили о возможном изменении налога на добычу полезных ископаемых

СМИ сообщили о возможном изменении налога на добычу полезных ископаемых - РИА Новости, 12.07.2021

СМИ сообщили о возможном изменении налога на добычу полезных ископаемых

Российские власти рассматривают возможность долгосрочных изменений в налоге на добычу полезных ископаемых, которые позволят заменить временную экспортную... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:56

2021-07-12T09:56

2021-07-12T09:56

россия

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность долгосрочных изменений в налоге на добычу полезных ископаемых, которые позволят заменить временную экспортную пошлину, действующую до конца текущего года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента. В том числе для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции. Для окатышей пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры - не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки - не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее 150 долларов."Власти сейчас обдумывают изменения в налогообложении добычи полезных ископаемых, ставки которого, вероятно, будут привязаны к ценам на сырье, так чтобы сборы повышались вместе с ростом рынка", - пишет агентство со ссылкой на источники.По словам источников, новые меры, вероятно, придут на смену экспортным пошлинам с 2022 года, а окончательное решение по ним будет принято после сентябрьских выборов в Госдуму. При этом отмечается, что российские власти обсуждают и другие варианты получения государством части доходов горнодобывающей промышленности.

https://ria.ru/20210708/mishustin-1740420317.html

https://ria.ru/20200818/1575886193.html

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