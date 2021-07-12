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Липецкая область
https://ria.ru/20210712/most-1740931545.html
Каракумский мост в Ельце сдадут в строй осенью
Каракумский мост в Ельце сдадут в строй осенью - РИА Новости, 12.07.2021
Каракумский мост в Ельце сдадут в строй осенью
Каракумский мост через реку Быстрая Сосна в Ельце Липецкой области планируют сдать в эксплуатацию к юбилею города, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:01
2021-07-12T15:01
липецкая область
елец
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ЛИПЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Каракумский мост через реку Быстрая Сосна в Ельце Липецкой области планируют сдать в эксплуатацию к юбилею города, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Елец будет отмечать 875 лет со дня образования в сентябре этого года."Это долгожданный мост для ельчан. Он давно нуждался в ремонте. Я увидел, что все работы идут по графику", - сказал губернатор региона, посетивший место реконструкции Каракумского моста.Сейчас на мосту завершаются работы по замене несущих конструкций. После асфальто-бетонных работ и гидроизоляции останется только смонтировать барьерное ограждение и установить освещение.В перспективе, по словам Игоря Артамонова, после завершения основных работ на мосту, запланировано благоустройство прилегающей территории. На живописных берегах Быстрой Сосны можно проводить соревнования по водным видам спорта или пустить речной трамвай. Планов по развитию Ельца много на несколько лет вперед. Все идеи региональные власти обсудят с жителями.Реконструкция Каракумского моста ведется в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы". Стоимость реконструкции — более 418 тысяч рублей. Финансирование в 2019-2020 году осуществлялось из бюджетов трех уровней: из федерального было выделено 236 миллионов рублей, из областного и муниципального — 26 миллионов рублей. Финансирование в 2021 году составило 173 миллиона рублей из областного и муниципального бюджетов.
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60
елец

Каракумский мост в Ельце сдадут в строй осенью

15:01 12.07.2021
 
© Фото : Администрации Липецкой областиРеконструкция Каракумского моста через реку Быстрая Сосна в Ельце
Реконструкция Каракумского моста через реку Быстрая Сосна в Ельце - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Каракумский мост через реку Быстрая Сосна в Ельце Липецкой области планируют сдать в эксплуатацию к юбилею города, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Елец будет отмечать 875 лет со дня образования в сентябре этого года.
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"Это долгожданный мост для ельчан. Он давно нуждался в ремонте. Я увидел, что все работы идут по графику", - сказал губернатор региона, посетивший место реконструкции Каракумского моста.
Сейчас на мосту завершаются работы по замене несущих конструкций. После асфальто-бетонных работ и гидроизоляции останется только смонтировать барьерное ограждение и установить освещение.
В перспективе, по словам Игоря Артамонова, после завершения основных работ на мосту, запланировано благоустройство прилегающей территории. На живописных берегах Быстрой Сосны можно проводить соревнования по водным видам спорта или пустить речной трамвай. Планов по развитию Ельца много на несколько лет вперед. Все идеи региональные власти обсудят с жителями.
Реконструкция Каракумского моста ведется в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы". Стоимость реконструкции — более 418 тысяч рублей. Финансирование в 2019-2020 году осуществлялось из бюджетов трех уровней: из федерального было выделено 236 миллионов рублей, из областного и муниципального — 26 миллионов рублей. Финансирование в 2021 году составило 173 миллиона рублей из областного и муниципального бюджетов.
 
Липецкая областьЕлец
 
 
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