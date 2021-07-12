Суд в Москве освободил из-под стражи фигурантов дела о торговле детьми
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде
Суд в Москве освободил из-под стражи четырех фигурантов дела о торговле детьми
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник освободил из-под стражи гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и трех других фигурантов, обвиняемых в торговле людьми, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Трунов.
"Суд постановил освободить из-под стражи и перевести под домашний арест Владислава Мельникова, Тараса Ашиткова, Лилию Панаиоти и Юлиану Иванову", - сказал собеседник агентства.
Все четверо провели в СИЗО один год. Кроме того, был продлен домашний арест Татьяне Блиновой.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела в середине июля задержали восемь участников преступной группы: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.