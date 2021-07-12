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Суд в Москве освободил из-под стражи фигурантов дела о торговле детьми
Суд в Москве освободил из-под стражи фигурантов дела о торговле детьми - РИА Новости, 12.07.2021
Суд в Москве освободил из-под стражи фигурантов дела о торговле детьми
Мосгорсуд в понедельник освободил из-под стражи гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и трех других фигурантов,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T23:07
2021-07-12T23:07
россия
суррогатное материнство
владислав мельников
игорь трунов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник освободил из-под стражи гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и трех других фигурантов, обвиняемых в торговле людьми, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Трунов.Все четверо провели в СИЗО один год. Кроме того, был продлен домашний арест Татьяне Блиновой.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела в середине июля задержали восемь участников преступной группы: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
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россия, суррогатное материнство, владислав мельников, игорь трунов, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
Суд в Москве освободил из-под стражи фигурантов дела о торговле детьми
23:07 12.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Суд в Москве освободил из-под стражи четырех фигурантов дела о торговле детьми

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник освободил из-под стражи гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и трех других фигурантов, обвиняемых в торговле людьми, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Трунов.
"Суд постановил освободить из-под стражи и перевести под домашний арест Владислава Мельникова, Тараса Ашиткова, Лилию Панаиоти и Юлиану Иванову", - сказал собеседник агентства.
Все четверо провели в СИЗО один год. Кроме того, был продлен домашний арест Татьяне Блиновой.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела в середине июля задержали восемь участников преступной группы: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
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В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
 
Россиясуррогатное материнствоВладислав МельниковИгорь ТруновСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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