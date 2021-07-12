https://ria.ru/20210712/moskva-1740914120.html

Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома

Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома - РИА Новости, 12.07.2021

Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома

Москвичку госпитализировали, после того как ее сбил собственный неправильно припаркованный автомобиль во дворе на северо-западе города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:29

2021-07-12T13:29

2021-07-12T13:29

россия

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Москвичку госпитализировали, после того как ее сбил собственный неправильно припаркованный автомобиль во дворе на северо-западе города, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции."На улице Туристской во дворе дома № 8, корпус 1 женщина 1981 года рождения припарковала свой автомобиль марки Toyota, забыв при этом перевести коробку передач в положение "Паркинг", - говорится в сообщении.Когда хозяйка вышла из машины, иномарка покатилась и сбила ее."В результате ДТП, по информации медиков, пострадавшая получила переломы обеих голеней и перелом бедра", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210712/zhiteli-1740851942.html

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2021

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россия, авто, москва, происшествия