https://ria.ru/20210712/moskva-1740914120.html
Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома
Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома - РИА Новости, 12.07.2021
Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома
Москвичку госпитализировали, после того как ее сбил собственный неправильно припаркованный автомобиль во дворе на северо-западе города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:29
2021-07-12T13:29
2021-07-12T13:29
россия
авто
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Москвичку госпитализировали, после того как ее сбил собственный неправильно припаркованный автомобиль во дворе на северо-западе города, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции."На улице Туристской во дворе дома № 8, корпус 1 женщина 1981 года рождения припарковала свой автомобиль марки Toyota, забыв при этом перевести коробку передач в положение "Паркинг", - говорится в сообщении.Когда хозяйка вышла из машины, иномарка покатилась и сбила ее."В результате ДТП, по информации медиков, пострадавшая получила переломы обеих голеней и перелом бедра", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210712/zhiteli-1740851942.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, москва, происшествия
Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома
Москвичку сбил собственный неправильно припаркованный автомобиль на северо-западе города
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Москвичку госпитализировали, после того как ее сбил собственный неправильно припаркованный автомобиль во дворе на северо-западе города, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
"На улице Туристской во дворе дома № 8, корпус 1 женщина 1981 года рождения припарковала свой автомобиль марки Toyota, забыв при этом перевести коробку передач в положение "Паркинг", - говорится в сообщении.
Когда хозяйка вышла из машины, иномарка покатилась и сбила ее.
"В результате ДТП, по информации медиков, пострадавшая получила переломы обеих голеней и перелом бедра", - уточнили в ведомстве.