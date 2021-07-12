Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740946236.html
В ОБСЕ указали на попытки подкупа на выборах в Молдавии
В ОБСЕ указали на попытки подкупа на выборах в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021
В ОБСЕ указали на попытки подкупа на выборах в Молдавии
Европейские наблюдатели заметили на досрочных выборах в Молдавии подвоз избирателей с территорий, подконтрольных Тирасполю, а также попытки их подкупа, заявил... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:51
2021-07-12T16:27
румыния
тирасполь
обсе
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740876602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70fe51c9ff2e9ba8b2fdd977490bf942.jpg
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Европейские наблюдатели заметили на досрочных выборах в Молдавии подвоз избирателей с территорий, подконтрольных Тирасполю, а также попытки их подкупа, заявил глава делегации Европейского парламента Дэвид Макалистер."Мои коллеги наблюдали систематическую перевозку избирателей из Приднестровья, в этом смысле мы сожалеем, что ЦИК не смогла урегулировать этот вопрос. Одна из наших команд наблюдала попытки подкупа избирателей", - сказал Макалистер на пресс-конференции в понедельник.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК, партия "Действие и солидарность" набирает на досрочных парламентских выборах 52,80% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17% избирателей. У партии "Шор" 5,74%.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740925286.html
румыния
тирасполь
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740876602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_335101609f5e46743432a111ab60296c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
румыния, тирасполь, обсе, молдавия, в мире
В ОБСЕ указали на попытки подкупа на выборах в Молдавии
15:51 12.07.2021 (обновлено: 16:27 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участке № 1/109 в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Подсчет голосов на избирательном участке № 1/109 в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Наблюдатели ОБСЕ указали на попытки подкупа избирателей на выборах в Молдавии

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Европейские наблюдатели заметили на досрочных выборах в Молдавии подвоз избирателей с территорий, подконтрольных Тирасполю, а также попытки их подкупа, заявил глава делегации Европейского парламента Дэвид Макалистер.
"Мои коллеги наблюдали систематическую перевозку избирателей из Приднестровья, в этом смысле мы сожалеем, что ЦИК не смогла урегулировать этот вопрос. Одна из наших команд наблюдала попытки подкупа избирателей", - сказал Макалистер на пресс-конференции в понедельник.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК, партия "Действие и солидарность" набирает на досрочных парламентских выборах 52,80% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17% избирателей. У партии "Шор" 5,74%.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 14:51
Молдавия смотрит на запад. Почему сторонники Москвы — только вторые
 
РумынияТираспольОБСЕМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
Лента новостейМолния