https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740946236.html

В ОБСЕ указали на попытки подкупа на выборах в Молдавии

В ОБСЕ указали на попытки подкупа на выборах в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021

В ОБСЕ указали на попытки подкупа на выборах в Молдавии

Европейские наблюдатели заметили на досрочных выборах в Молдавии подвоз избирателей с территорий, подконтрольных Тирасполю, а также попытки их подкупа, заявил... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:51

2021-07-12T15:51

2021-07-12T16:27

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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Европейские наблюдатели заметили на досрочных выборах в Молдавии подвоз избирателей с территорий, подконтрольных Тирасполю, а также попытки их подкупа, заявил глава делегации Европейского парламента Дэвид Макалистер."Мои коллеги наблюдали систематическую перевозку избирателей из Приднестровья, в этом смысле мы сожалеем, что ЦИК не смогла урегулировать этот вопрос. Одна из наших команд наблюдала попытки подкупа избирателей", - сказал Макалистер на пресс-конференции в понедельник.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК, партия "Действие и солидарность" набирает на досрочных парламентских выборах 52,80% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17% избирателей. У партии "Шор" 5,74%.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740925286.html

румыния

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румыния, тирасполь, обсе, молдавия, в мире