https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740925286.html

Молдавия смотрит на запад. Почему сторонники Москвы — только вторые

Молдавия смотрит на запад. Почему сторонники Москвы — только вторые - РИА Новости, 12.07.2021

Молдавия смотрит на запад. Почему сторонники Москвы — только вторые

На парламентских выборах в Молдавии победила проевропейская партия "Действие и солидарность". Ее основатель, а ныне президент Майя Санду пообещала покончить с... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:51

2021-07-12T14:51

2021-07-12T15:34

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. На парламентских выборах в Молдавии победила проевропейская партия "Действие и солидарность". Ее основатель, а ныне президент Майя Санду пообещала покончить с коррупцией. Пророссийские социалисты заняли второе место, но пока не признали итоги голосования — Игорь Додон облегчать жизнь конкурентам не намерен. О том, как разворачивалась предвыборная гонка и что теперь ожидает молдаван, — в материале РИА Новости. Первые подсчеты"Это наша общая победа. Горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые пришли на выборы и проголосовали", — заявила Санду.По данным ЦИК, "Действие и солидарность" набрала 52 процента. Блок коммунистов и социалистов Игоря Додона и Владимира Воронина — 27. У партии "Шор", блока "Ренато Усатый", "Платформы "Достоинство и правда" — меньше пяти. Неожиданно высокой оказалась явка: более половины граждан республики. Наблюдатели отметили, что впервые в истории современной Молдавии активно голосовала молодежь. "Действие и солидарность" поддержала многочисленная молдавская диаспора, хотя ранее предпочитала социалистов и коммунистов. Участки открылись и в Приднестровье. Молдаване надеются, что теперь, когда выборы наконец позади, уличные протесты, провокации и взаимные обвинения политиков прекратятся. Парламентские боиСторонники Санду получают большинство мест в парламенте. Таким образом, главная цель досрочного голосования достигнута — партия президента может самостоятельно формировать правительство и утверждать ее решения. Пост главы государства Санду заняла полгода назад, и пока провести существенные реформы ей не удалось. Молдавия — парламентская республика, решения президента нуждаются в одобрении депутатами. Все инициативы Санду блокировала оппозиционная партия социалистов. Ее лидер Додон президентские выборы проиграл, но продолжал влиять на управление страной через сторонников в парламенте. На волне популярности Санду важно было получить и законодательное большинство. Но долго не получалось распустить парламент. Поводом могла послужить отставка правительства, и премьер-министр Ион Кику даже покинул свой пост. Сторонники Додона попытались найти ему замену. Когда с третьей попытки стало понятно, что протеже социалистов проваливаются, парламент распустили. Карт-бланш победителяПобедители намерены вплотную заняться реформами. При этом борьба со взятками — главное предвыборное обещание. И хотя антикоррупционная повестка характерна для большинства политических сил в Молдавии, "Действие и солидарность" взяла эту тему на вооружение впервые. В предыдущую парламентскую кампанию, в 2016-м, партия делала ставку на прозападную ориентацию, обещая ускорить сближение Кишинева с ЕС и евроатлантическими институтами. Социалисты и симпатизирующие им, наоборот, говорили об угрозах сближения с Западом, призывали укреплять дружбу с Москвой. Сейчас у Санду карт-бланш. Но поскольку выбор между Западом и Востоком может усугубить раскол общества, партия сосредоточилась на социальной повестке. Более того, Санду отказалась от антироссийской риторики, поддержала предложение закупить в Москве партию вакцины "Спутник V" и выразила готовность встретиться с Владимиром Путиным. Огурцы и коррупцияПредвыборная кампания утомила молдаван. Кандидаты агитировали в режиме нон-стоп, спорили в прямом эфире. За пару дней до голосования в популярном ток-шоу претенденты в депутаты ели огурцы и вареные яйца. Параллельно обсуждали социально-экономические проблемы и искали виновных. Действовали и более радикальными методами. Так, сторонники партии "Альянс за объединение румын" во время совместного шествия социалистов и коммунистов напали на полицейских. Многие возмущались странным союзом социалистов с коммунистами. Ведь Додон прослыл как ярый критик Воронина, хотя оба политика в разные периоды возглавляли страну и считались друзьями. Политическую карьеру Додон начинал с коммунистами, но потом стал социалистом. Воронин счел это предательством, однако ради прохождения в парламент конкуренты объединились. Тем более программы партий похожи: и Додон, и Воронин — за углубление связей с Россией. Как и Санду, они обещали положить конец бедности, бороться с коррупцией. Оппоненты припоминали: при их президентстве взятки стали нормой. Не разменять доверие"Особенность нынешней предвыборной кампании в том, что и прозападные политики Молдавии осознали: сторонников сближения с Россией в стране по-прежнему много. Отсюда ставка не на конфронтацию, а на вовлечение пророссийских сил в орбиту влияния "Действия и солидарности". Этот стратегический ход позволил партии Санду привлечь голоса неопределившихся и в итоге одержать уверенную победу", — объясняет директор молдавского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы.Он не согласен с мнением, что Россия всецело поддерживала Додона и Воронина. "Победа на выборах в Армении неизвестного Москве Никола Пашиняна, неожиданное избрание на Украине Владимира Зеленского научили Москву не делать ставку на какого-то одного кандидата, а работать со всеми политическими силами. В Молдавии так и произошло. Российские власти контактировали с разными партиями, хотя говорить о глубоком вовлечении Москвы во внутриполитические дела Кишинева не приходится", — отмечает собеседник. При этом в команде Санду серьезный кадровый голод, полагает молдавский эксперт Иван Шалвир. Если "Действие и солидарность" не предъявит обществу какие-либо существенные результаты в максимально короткие сроки, рейтинг президента пойдет вниз, уверен он. "Социалисты и коммунисты продолжат вставлять палки в колеса Санду. Ей важно преодолеть это давление. Иначе новый политический кризис, вплоть до массовых акций протеста, гарантирован", — предупреждает Шалвир. Партия, к слову, уже подготовила две конституционные поправки о борьбе с коррупцией и изъятии незаконно нажитого имущества у олигархов. Собеседники агентства считают, что пока на Санду играет образ неподкупного и честного президента, но очень важно эту репутацию не растерять.

https://ria.ru/20201124/moldaviya-1585977581.html

https://ria.ru/20201117/moldavia-1584901068.html

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россия, никол пашинян, майя санду, игорь додон, владимир зеленский, москва, молдавия, армения, в мире