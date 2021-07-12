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Опубликованы итоги парламентских выборов в Молдавии
Опубликованы итоги парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021
Опубликованы итоги парламентских выборов в Молдавии
Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила на досрочных выборах в парламент Молдавии 52,8 процента голосов, сообщил ЦИК после обработки всех... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:36
2021-07-12T13:36
2021-07-12T14:11
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КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила на досрочных выборах в парламент Молдавии 52,8 процента голосов, сообщил ЦИК после обработки всех протоколов с избирательных участков.За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17 процента избирателей. В парламент прошла также партия "Шор", набравшая 5,74 процента. Остальные не смогли преодолеть избирательный порог.Таким образом, "Действие и солидарность" получит парламентское большинство и сможет формировать правительство. Тем не менее партии не удалось набрать 67 мандатов, что позволило бы вносить поправки в конституцию. У блока "Коммунисты и социалисты" — 32 места, еще шесть или семь мандатов получит "Шор".В досрочных парламентских выборах участвовали 22 партии и блока и один независимый кандидат. Явка избирателей превысила 48,41 процента.
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парламент молдавии, молдавия, в мире
Опубликованы итоги парламентских выборов в Молдавии
13:36 12.07.2021 (обновлено: 14:11 12.07.2021)
Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" набрала на выборах в Молдавии 52,8 процента
КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости.
Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила на досрочных выборах в парламент Молдавии
52,8 процента голосов, сообщил ЦИК после обработки всех протоколов с избирательных участков.
За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17 процента избирателей. В парламент прошла также партия "Шор", набравшая 5,74 процента. Остальные не смогли преодолеть избирательный порог.
Таким образом, "Действие и солидарность" получит парламентское большинство и сможет формировать правительство. Тем не менее партии не удалось набрать 67 мандатов, что позволило бы вносить поправки в конституцию. У блока "Коммунисты и социалисты" — 32 места, еще шесть или семь мандатов получит "Шор".
В досрочных парламентских выборах участвовали 22 партии и блока и один независимый кандидат. Явка избирателей превысила 48,41 процента.