https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740915831.html

Опубликованы итоги парламентских выборов в Молдавии

Опубликованы итоги парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021

Опубликованы итоги парламентских выборов в Молдавии

Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила на досрочных выборах в парламент Молдавии 52,8 процента голосов, сообщил ЦИК после обработки всех... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:36

2021-07-12T13:36

2021-07-12T14:11

парламент молдавии

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740894035_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c51c7b45be557f17fc165f3043c31fc.jpg

КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила на досрочных выборах в парламент Молдавии 52,8 процента голосов, сообщил ЦИК после обработки всех протоколов с избирательных участков.За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17 процента избирателей. В парламент прошла также партия "Шор", набравшая 5,74 процента. Остальные не смогли преодолеть избирательный порог.Таким образом, "Действие и солидарность" получит парламентское большинство и сможет формировать правительство. Тем не менее партии не удалось набрать 67 мандатов, что позволило бы вносить поправки в конституцию. У блока "Коммунисты и социалисты" — 32 места, еще шесть или семь мандатов получит "Шор".В досрочных парламентских выборах участвовали 22 партии и блока и один независимый кандидат. Явка избирателей превысила 48,41 процента.

https://ria.ru/20210712/partiya-1740902178.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламент молдавии, молдавия, в мире