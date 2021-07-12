https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740909821.html

Додон заявил, что хороший период отношений Молдавии с Россией прошел

Додон заявил, что хороший период отношений Молдавии с Россией прошел - РИА Новости, 12.07.2021

Додон заявил, что хороший период отношений Молдавии с Россией прошел

После прихода к власти в Молдавии проевропейских сил хороший период отношений с Россией прошел, возможная антироссийская политика нового парламента может... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:06

2021-07-12T13:06

2021-07-12T13:10

россия

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. После прихода к власти в Молдавии проевропейских сил хороший период отношений с Россией прошел, возможная антироссийская политика нового парламента может привести к протестам в будущем, заявил экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.Блок "Коммунисты и социалисты" был создан в мае Компартией и Соцпартией, его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Додон.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК после обработки 99,95% протоколов с участков, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,74% голосов после обработки 99,95% протоколов с участков. За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,22% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог.

https://ria.ru/20210712/partiya-1740902178.html

россия

молдавия

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россия, игорь додон, молдавия, в мире