Додон заявил, что хороший период отношений Молдавии с Россией прошел
13:06 12.07.2021 (обновлено: 13:10 12.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии
Додон: с приходом проевропейских сил хороший период отношений Молдавии с Россией прошел
КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. После прихода к власти в Молдавии проевропейских сил хороший период отношений с Россией прошел, возможная антироссийская политика нового парламента может привести к протестам в будущем, заявил экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.
Блок "Коммунисты и социалисты" был создан в мае Компартией и Соцпартией, его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Додон.
"Я считаю, что период хороших отношений между Молдавией и Россией прошел, многое зависит от того, какова будет позиция нового парламента после выборов. Если Молдавия попытается присоединиться к санкциям против РФ, то это приведет к массовым протестам", - заявил Додон на брифинге.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК после обработки 99,95% протоколов с участков, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,74% голосов после обработки 99,95% протоколов с участков. За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,22% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог.
Вчера, 12:31Партия "Действие и солидарность"