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Гросу потребовал наказать виновных в нарушениях на выборах в Молдавии
Гросу потребовал наказать виновных в нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021
Гросу потребовал наказать виновных в нарушениях на выборах в Молдавии
Глава молдавской пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил на брифинге, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто допустил... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:30
2021-07-12T12:34
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КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Глава молдавской пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил на брифинге, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто допустил нарушения на парламентских выборах.Он заявил, что победа на выборах стала победой народа над коррупцией."Мы намерены после признания выборов провести аудит всех государственных органов, в том числе и правительства, чтобы понять, куда уходят деньги. Также мы намерены бороться с коррупцией и привлечь в страну инвестиции, чтобы восстановить экономику", - заявил Гросу.Согласно данным ЦИК после обработки 99,95% протоколов с участков, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,74% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,22% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог.
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парламент молдавии, молдавия, в мире
Гросу потребовал наказать виновных в нарушениях на выборах в Молдавии
12:30 12.07.2021 (обновлено: 12:34 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь партии "Действие и Солидарность" (ПДС) Игорь Гросу со сторонниками во время объявления результатов досрочных парламентских выборов в Молдавии
Генеральный секретарь партии Действие и Солидарность (ПДС) Игорь Гросу со сторонниками во время объявления результатов досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава партии "Действие и солидарность" потребовал наказать виновных в нарушениях на выборах

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Глава молдавской пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил на брифинге, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто допустил нарушения на парламентских выборах.
"К сожалению, некоторые органы власти закрывали глаза на нарушения на выборах, мы опротестовали это и настаиваем, чтобы виновных привлекли к ответственности", - заявил Гросу.
Он заявил, что победа на выборах стала победой народа над коррупцией.
"Мы намерены после признания выборов провести аудит всех государственных органов, в том числе и правительства, чтобы понять, куда уходят деньги. Также мы намерены бороться с коррупцией и привлечь в страну инвестиции, чтобы восстановить экономику", - заявил Гросу.
Согласно данным ЦИК после обработки 99,95% протоколов с участков, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,74% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,22% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог.
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