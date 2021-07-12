https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740889157.html

Выборы в Молдавии прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ

Выборы в Молдавии прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ - РИА Новости, 12.07.2021

Выборы в Молдавии прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ

Досрочные выборы в Молдавии были открытыми, конкурентными и гласными, нарушений, которые бы повлияли на результаты, не было зафиксировано, заявил генеральный... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:25

2021-07-12T11:25

2021-07-12T11:25

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Досрочные выборы в Молдавии были открытыми, конкурентными и гласными, нарушений, которые бы повлияли на результаты, не было зафиксировано, заявил генеральный секретарь совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.Он отметил, что, по мнению наблюдателей от СНГ, голосование шло "в спокойной обстановке". Члены миссии присутствовали при подсчете голосов и отметили, что эта процедура проходила в соответствии с требованиями избирательного кодекса.Кобицкий добавил, что миссия сочла, что избирательные органы Молдавии обеспечили условия для реализации прав граждан на свободное волеизъявление.

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740888124.html

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снг, парламент молдавии, молдавия, в мире