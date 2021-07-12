Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740889157.html
Выборы в Молдавии прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ
Выборы в Молдавии прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ - РИА Новости, 12.07.2021
Выборы в Молдавии прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ
Досрочные выборы в Молдавии были открытыми, конкурентными и гласными, нарушений, которые бы повлияли на результаты, не было зафиксировано, заявил генеральный... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:25
2021-07-12T11:25
снг
парламент молдавии
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740790805_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_673cd408680e507156bc8f8fd23eaa35.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Досрочные выборы в Молдавии были открытыми, конкурентными и гласными, нарушений, которые бы повлияли на результаты, не было зафиксировано, заявил генеральный секретарь совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.Он отметил, что, по мнению наблюдателей от СНГ, голосование шло "в спокойной обстановке". Члены миссии присутствовали при подсчете голосов и отметили, что эта процедура проходила в соответствии с требованиями избирательного кодекса.Кобицкий добавил, что миссия сочла, что избирательные органы Молдавии обеспечили условия для реализации прав граждан на свободное волеизъявление.
https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740888124.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740790805_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_cbb3bf05fcdc6270285f2559856d65ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
снг, парламент молдавии, молдавия, в мире
Выборы в Молдавии прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ
11:25 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Женщина голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Наблюдатели от СНГ заявили, что выборы в Молдавии были конкурентными и гласными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Досрочные выборы в Молдавии были открытыми, конкурентными и гласными, нарушений, которые бы повлияли на результаты, не было зафиксировано, заявил генеральный секретарь совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.
"Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов... Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу, что выборы 11 июля этого года проведены в соответствии с конституцией Республики Молдова и были конкурентными, открытыми и гласными", - сказал Кобицкий на пресс-конференции в понедельник.
Он отметил, что, по мнению наблюдателей от СНГ, голосование шло "в спокойной обстановке". Члены миссии присутствовали при подсчете голосов и отметили, что эта процедура проходила в соответствии с требованиями избирательного кодекса.
Кобицкий добавил, что миссия сочла, что избирательные органы Молдавии обеспечили условия для реализации прав граждан на свободное волеизъявление.
Подсчет голосов на избирательном участке № 1/109 в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 11:20
Организация выборов в Молдавии вызывает ряд вопросов, заявил эксперт
 
СНГПарламент МолдавииМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
Лента новостейМолния