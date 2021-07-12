https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740888124.html

Организация выборов в Молдавии вызывает ряд вопросов, заявил эксперт

Организация выборов в Молдавии вызывает ряд вопросов, заявил эксперт - РИА Новости, 12.07.2021

Организация выборов в Молдавии вызывает ряд вопросов, заявил эксперт

Организация процесса досрочных парламентских выборов в Молдавии вызывает ряд вопросов в связи с отказом в допуске международных наблюдателей из России для... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:20

2021-07-12T11:20

2021-07-12T13:38

майя санду

игорь додон

владимир воронин

молдавия

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Организация процесса досрочных парламентских выборов в Молдавии вызывает ряд вопросов в связи с отказом в допуске международных наблюдателей из России для мониторинга голосования, а также из-за попытки закрыть избирательные участки в Приднестровье, сказал РИА Новости глава координационного совета по контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.В число задач координационного совета по контролю за голосованием при Общественной палате РФ входит международное наблюдение за выборами.Эксперт добавил, что в этой связи у российской делегации сформировалась настороженная позиция по отношению к тому, как шел подсчет голосов и как организовывался избирательный процесс. Помимо этого, возникает недоумение попытка закрыть избирательные участки на территории Приднестровья. "Потом это решение было отменено, но тем не менее это решение вызывает вопросы. Кроме того, (президент Молдавии – ред.) Майя Санду на протяжении многих лет выступает фактически за исчезновение государства Молдова, за объединение с Румынией, поддерживает это, и в этом плане, конечно, странно, что исполнительная власть – президент государства – фактически выступает за исчезновение собственного государства. Это не может не вызывать вопросов", - заключил эксперт.При этом, по словам собеседника агентства, дальнейшее взаимодействие Молдавии и России вызывает пессимистическое настроение. "Совершенно очевидно, что Майя Санду прислушивается к мнению западных стран, в том числе Соединенных Штатов, и поэтому ничего хорошего ожидать не приходится. Но надо, конечно, смотреть, какие шаги будут предприниматься ею, вполне возможно, что она попытается стоять на реалистических позициях. Перед выборами был целый ряд таких заявлений", - отметил Григорьев.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" – его возглавили два бывших президента страны – лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.Согласно данным ЦИК после обработки 99,9% протоколов, партия "Действие и солидарность" лидирует на выборах с 52,72% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,23% избирателей. У партии "Шор" 5,75%. Остальные кандидаты не могут пока преодолеть избирательный порог.Итоговая явка превысила 48%, выборы признаны состоявшимися.

https://ria.ru/20210711/parlament-1740585100.html

https://ria.ru/20210712/partiya-1740902178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, игорь додон, владимир воронин, молдавия, в мире