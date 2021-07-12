На выборах в Молдавии лидирует партия "Действие и солидарность"
08:21 12.07.2021 (обновлено: 10:56 12.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь партии "Действие и Солидарность" (ПДС) Игорь Гросу со сторонниками во время объявления результатов досрочных парламентских выборов в Молдавии
Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" набирает 52,51% на выборах в Молдавии
КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. На досрочных парламентских выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия "Действие и солидарность", которая набирает 52,51 процента голосов, сообщил ЦИК после обработки 99,53 процента протоколов с избирательных участков.
Следом идет блок "Коммунисты и социалисты" — за него проголосовали 27,37 процента избирателей. Партия "Шор" получает 5,78 процента голосов. Остальные пока не могут преодолеть избирательный порог.
Накануне в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" — его возглавляют два бывших президента: лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
Явка избирателей превысила 48 процентов.
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