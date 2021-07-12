https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740864740.html

На выборах в Молдавии лидирует партия "Действие и солидарность"

На выборах в Молдавии лидирует партия "Действие и солидарность" - РИА Новости, 12.07.2021

На выборах в Молдавии лидирует партия "Действие и солидарность"

На досрочных парламентских выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия "Действие и солидарность", которая набирает 52,51 процента голосов, сообщил ЦИК... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T08:21

2021-07-12T08:21

2021-07-12T10:56

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. На досрочных парламентских выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия "Действие и солидарность", которая набирает 52,51 процента голосов, сообщил ЦИК после обработки 99,53 процента протоколов с избирательных участков.Следом идет блок "Коммунисты и социалисты" — за него проголосовали 27,37 процента избирателей. Партия "Шор" получает 5,78 процента голосов. Остальные пока не могут преодолеть избирательный порог.Накануне в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" — его возглавляют два бывших президента: лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.Явка избирателей превысила 48 процентов.

https://ria.ru/20210711/parlament-1740585100.html

молдавия

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майя санду, молдавия, в мире