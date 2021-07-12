https://ria.ru/20210712/modernizatsiya-1740868523.html

Правительство утвердило план модернизации информационной системы ЖКХ

Правительство утвердило план модернизации информационной системы ЖКХ - РИА Новости, 12.07.2021

Правительство утвердило план модернизации информационной системы ЖКХ

У государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) появится мобильное приложение, также система будет интегрирована с порталом... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:11

2021-07-12T09:11

2021-07-12T09:11

россия

жкх

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общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. У государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) появится мобильное приложение, также система будет интегрирована с порталом госуслуг. Это предусмотрено планом мероприятий по модернизации ГИС ЖКХ, который утвердило правительство РФ, сообщает пресс-служба кабмина.Сейчас на сайте ГИС ЖКХ граждане могут узнать о сроках проведения капитального ремонта в их доме, внести показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, принять участие в электронных голосованиях собственников жилья, написать обращение или жалобу. Расширить функционал и усовершенствовать работу этой системы правительству поручил президент России Владимир Путин.Отмечается, что развитием ГИС ЖКХ займется новый оператор – АО "Оператор информационной системы", к которому соответствующие полномочия перейдут от "Почты России". Закон об этом был подписан президентом России 11 июня. В плане, утвержденном правительством, подробно расписан процесс передачи полномочий.Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить ее функционал, в том числе создать на ее базе единую цифровую платформу учета данных о ЖКХ. На этой платформе появятся новые, более удобные сервисы, а также будет разработано специальное мобильное приложение, которое позволит гражданам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ с помощью телефона, говорится в сообщении.На законодательном уровне в рамках этой работы планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также с единым порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.

https://ria.ru/20210422/lgoty-1729542270.html

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россия, жкх, правительство рф, общество