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Платежная система "Мир" запустила переводы в Белоруссию по номеру карты
Платежная система "Мир" запустила переводы в Белоруссию по номеру карты - РИА Новости, 12.07.2021
Платежная система "Мир" запустила переводы в Белоруссию по номеру карты
Платежная система "Мир" запустила переводы по номеру карты на "пластик" белорусской платежной системы "Белкарт", сообщается в пресс-релизе российской системы. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:31
2021-07-12T20:26
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снг
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в мире
экономика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Платежная система "Мир" запустила переводы по номеру карты на "пластик" белорусской платежной системы "Белкарт", сообщается в пресс-релизе российской системы."Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") запускает трансграничные переводы на карты еще одной национальной платежной системы СНГ. Теперь перевод средств с карт "Мир" можно сделать на карты платежной системы "Белкарт" (Республика Беларусь), — сказано в сообщении.Первыми среди российских банков такую услугу своим клиентам готовы предоставить Альфа-банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и "Тинькофф", которые успешно реализовали на своей стороне все необходимые технологические процессы. К приему переводов с "Мира" уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов — Белагропромбанк и Беларусбанк."Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются "Миром". Благодаря межсистемной интеграции с "Белкарт" мы можем предложить держателям карт уже не только возможность расплачиваться за покупки и услуги и снимать наличные, но и выполнять трансграничные переводы по номеру карты. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода", — отметил коммерческий директор НСПК Дмитрий Бувин.Отмечается, что список участников платежных систем "Мир" и "Белкарт", предоставляющих возможность переводов по номеру карты, будет расширяться по мере развития проекта.
https://ria.ru/20210615/ekonomika-1737026763.html
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россия, платежная система "мир", карта "мир", снг, белоруссия, технологии, в мире, экономика
Платежная система "Мир" запустила переводы в Белоруссию по номеру карты
11:31 12.07.2021 (обновлено: 20:26 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Мир" запустила переводы в Белоруссию по номеру карты платежной системы "Белкарт"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Платежная система "Мир" запустила переводы по номеру карты на "пластик" белорусской платежной системы "Белкарт", сообщается в пресс-релизе российской системы.
"Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") запускает трансграничные переводы на карты еще одной национальной платежной системы СНГ. Теперь перевод средств с карт "Мир" можно сделать на карты платежной системы "Белкарт" (Республика Беларусь), — сказано в сообщении.
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Первыми среди российских банков такую услугу своим клиентам готовы предоставить Альфа-банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и "Тинькофф", которые успешно реализовали на своей стороне все необходимые технологические процессы. К приему переводов с "Мира" уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов — Белагропромбанк и Беларусбанк.
"Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются "Миром". Благодаря межсистемной интеграции с "Белкарт" мы можем предложить держателям карт уже не только возможность расплачиваться за покупки и услуги и снимать наличные, но и выполнять трансграничные переводы по номеру карты. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода", — отметил коммерческий директор НСПК Дмитрий Бувин.
Отмечается, что список участников платежных систем "Мир" и "Белкарт", предоставляющих возможность переводов по номеру карты, будет расширяться по мере развития проекта.
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