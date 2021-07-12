https://ria.ru/20210712/mir-1740890939.html

Платежная система "Мир" запустила переводы в Белоруссию по номеру карты

Платежная система "Мир" запустила переводы в Белоруссию по номеру карты - РИА Новости, 12.07.2021

Платежная система "Мир" запустила переводы в Белоруссию по номеру карты

Платежная система "Мир" запустила переводы по номеру карты на "пластик" белорусской платежной системы "Белкарт", сообщается в пресс-релизе российской системы. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:31

2021-07-12T11:31

2021-07-12T20:26

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экономика

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Платежная система "Мир" запустила переводы по номеру карты на "пластик" белорусской платежной системы "Белкарт", сообщается в пресс-релизе российской системы."Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") запускает трансграничные переводы на карты еще одной национальной платежной системы СНГ. Теперь перевод средств с карт "Мир" можно сделать на карты платежной системы "Белкарт" (Республика Беларусь), — сказано в сообщении.Первыми среди российских банков такую услугу своим клиентам готовы предоставить Альфа-банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и "Тинькофф", которые успешно реализовали на своей стороне все необходимые технологические процессы. К приему переводов с "Мира" уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов — Белагропромбанк и Беларусбанк."Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются "Миром". Благодаря межсистемной интеграции с "Белкарт" мы можем предложить держателям карт уже не только возможность расплачиваться за покупки и услуги и снимать наличные, но и выполнять трансграничные переводы по номеру карты. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода", — отметил коммерческий директор НСПК Дмитрий Бувин.Отмечается, что список участников платежных систем "Мир" и "Белкарт", предоставляющих возможность переводов по номеру карты, будет расширяться по мере развития проекта.

https://ria.ru/20210615/ekonomika-1737026763.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/pensii-1733517926.html

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россия, платежная система "мир", карта "мир", снг, белоруссия, технологии, в мире, экономика