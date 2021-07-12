https://ria.ru/20210712/minfin-1740938804.html

Силуанов предупредил о риске перегрева мировой экономики

Силуанов предупредил о риске перегрева мировой экономики - РИА Новости, 12.07.2021

Силуанов предупредил о риске перегрева мировой экономики

Продолжительное сохранение антикризисных мер в ряде стран может привести к перегреву мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:20

2021-07-12T15:20

2021-07-12T15:20

россия

мировая экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

саммит g20 в вашингтоне: последствия для мировой экономики

экономика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Продолжительное сохранение антикризисных мер в ряде стран может привести к перегреву мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании финансового трека "Группы 20".Он отметил, что экономическая политика по выходу из кризиса одних государств напрямую оказывает влияние на другие, в результате чего некоторые страны на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования. "Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", – сказал Силуанов, слова которого приводит пресс-служба Минфина.Министр подчеркнул, что сейчас важно как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики согласно темпам восстановления экономики и нарастания инфляционного давления.

https://ria.ru/20210710/reyting-1740693018.html

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россия, мировая экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), саммит g20 в вашингтоне: последствия для мировой экономики, экономика