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Силуанов предупредил о риске перегрева мировой экономики
Силуанов предупредил о риске перегрева мировой экономики - РИА Новости, 12.07.2021
Силуанов предупредил о риске перегрева мировой экономики
Продолжительное сохранение антикризисных мер в ряде стран может привести к перегреву мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:20
2021-07-12T15:20
россия
мировая экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
саммит g20 в вашингтоне: последствия для мировой экономики
экономика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Продолжительное сохранение антикризисных мер в ряде стран может привести к перегреву мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании финансового трека "Группы 20".Он отметил, что экономическая политика по выходу из кризиса одних государств напрямую оказывает влияние на другие, в результате чего некоторые страны на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования. "Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", – сказал Силуанов, слова которого приводит пресс-служба Минфина.Министр подчеркнул, что сейчас важно как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики согласно темпам восстановления экономики и нарастания инфляционного давления.
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россия, мировая экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), саммит g20 в вашингтоне: последствия для мировой экономики, экономика
Силуанов предупредил о риске перегрева мировой экономики
15:20 12.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Министр финансов Антон Силуанов предупредил о риске перегрева мировой экономики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Продолжительное сохранение антикризисных мер в ряде стран может привести к перегреву мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании финансового трека "Группы 20".
Он отметил, что экономическая политика по выходу из кризиса одних государств напрямую оказывает влияние на другие, в результате чего некоторые страны на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования. "Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", – сказал Силуанов, слова которого приводит пресс-служба Минфина.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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Министр подчеркнул, что сейчас важно как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики согласно темпам восстановления экономики и нарастания инфляционного давления.
"Последующая нормализация или даже ужесточение политики приведет к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках. Все эти факторы будут создавать дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост", - добавил Силуанов.
 
Россиямировая экономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Саммит G20 в Вашингтоне: последствия для мировой экономикиЭкономика
 
 
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