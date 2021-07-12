https://ria.ru/20210712/million-1740852250.html

Названы необходимые сроки для накопления миллиона рублей в России

Названы необходимые сроки для накопления миллиона рублей в России - РИА Новости, 12.07.2021

Названы необходимые сроки для накопления миллиона рублей в России

Жителям большинства российских регионов требуется более 20 лет, чтобы накопить один миллион рублей, быстрее всего эту сумму можно собрать на Чукотке, в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T00:27

2021-07-12T00:27

2021-07-12T03:12

рейтинг

ханты-мансийский автономный округ

чукотка

кабардино-балкарская республика (кбр)

карачаево-черкесская республика (кчр)

республика северная осетия - алания

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

республика ингушетия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Жителям большинства российских регионов требуется более 20 лет, чтобы накопить один миллион рублей, быстрее всего эту сумму можно собрать на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, свидетельствует исследование РИА Новости.Как отмечается в аналитических материалах, в силу различий в уровне доходов населения в одних субъектах федерации накопить миллион проще, чем в ряде других. Эксперты составили соответствующий рейтинг. Основной показатель, по которому ранжировались регионы — количество лет, необходимых для накопления этой суммы работником со среднестатистической зарплатой.Наилучшая ситуация с возможностью накопить миллион — на Чукотке. Это единственный регион, где копить такую сумму при заданных условиях нужно менее восьми лет (7,8 года). На втором месте еще один северный регион — ЯНАО, здесь среднестатистический работник может накопить миллион рублей за 8,6 года. Эксперты отмечают, что их лидерство определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях, которые во многом являются компенсационными за суровые условия жизни.На третьей и четвертой строчках рейтинга располагаются Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года. Таким образом, только четыре региона могут похвастаться тем, что при заданных условиях копить такую сумму нужно менее десяти лет.Москва заняла пятое место рейтинга с результатом 11 лет. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ (11,3 года), Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года). Замыкает первую десятку Мурманская область, там миллион рублей нужно копить 13,4 года."В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет", — говорится в пояснительной записке к материалам исследования.Замыкают рейтинг кавказские регионы, где исторически невысокие зарплаты, согласно официальной статистике. В тройку аутсайдеров вошли: Карачаево-Черкесия (24,1 года), Северная Осетия (24,3 года) и Кабардино-Балкария (24,7 года)."Фактически в этих республиках копить миллион нужно 24-25 лет, что в три раза дольше, чем в лидирующей Чукотке", — отмечают эксперты.Расчеты исследования произведены по данным Росстата. В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно десяти процентов от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата оценивалась в среднем за 12 месяцев с первого апреля 2020 года по первое апреля 2021 года. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне четырех процентов.

https://ria.ru/20210628/zhile-1738837885.html

https://ria.ru/20210604/dokhody-1735532594.html

https://ria.ru/20210708/dokhod-1740364390.html

ханты-мансийский автономный округ

чукотка

республика ингушетия

москва

ивановская область

мурманская область

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рейтинг, ханты-мансийский автономный округ, чукотка, кабардино-балкарская республика (кбр), карачаево-черкесская республика (кчр), республика северная осетия - алания, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба государственной статистики (росстат), республика ингушетия, москва, ивановская область, мурманская область, магаданская область, общество