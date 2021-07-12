https://ria.ru/20210712/migranty-1740987010.html
Польша заявила о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией
Польша заявила о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.07.2021
Польша заявила о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией
Число нелегальных мигрантов, пытающихся перейти белорусско-польскую границу, резко возросло в последнее время, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:08
2021-07-12T19:08
2021-07-12T19:08
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ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, пытающихся перейти белорусско-польскую границу, резко возросло в последнее время, сообщила РИА Новости официальный представитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальска.Ранее власти Литвы объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии. В свою очередь президент республики Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил"."С начала этого года на польско-белорусском участке границы, охраняемом Подляским отрядом Пограничной стражи, пограничники задержали 238 нелегальных мигрантов, которые пересекли зеленую границу (то есть вне пограничных переходов) вопреки нормам закона", - сообщила Михальска."С начала этого месяца, то есть с 1 июля, пограничники задержали 91 нелегала, в том числе две крупные группы: 40 и 49 человек. Среди этих лиц преобладают граждане Афганистана и России (чеченской национальности)", - добавила она.
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польша, белоруссия, в мире
Польша заявила о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией
В Польше отмечают резкий рост числа нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией