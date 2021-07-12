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В ЕК оценили ситуацию с мигрантами на литовско-белорусской границе
В ЕК оценили ситуацию с мигрантами на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 12.07.2021
В ЕК оценили ситуацию с мигрантами на литовско-белорусской границе
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Литвы и Белоруссии ухудшается каждую неделю, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон, выступая в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:01
2021-07-12T16:01
frontex
александр лукашенко
еврокомиссия
минск
литва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Литвы и Белоруссии ухудшается каждую неделю, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон, выступая в комитете Европарламента."Мы видели в Литве рост в 22 раз приездов нелегальных мигрантов из Беларуси, более 1600 человек в этом году. Ситуация ухудшается каждую неделю. Большинство приезжающих имеют гражданство Ирака", - сказала она.Представитель пресс-службы Еврокомиссии 7 июля говорил РИА Новости, что по информации ЕК в 2021 году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 1200 человек, почти четверть из них - это дети. Это значительный рост по сравнению с 2020 годом.ЕС и его структуры оказывают и готовы продолжать оказывать поддержку Литве в управлении границами в этой связи. Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex и Европейский офис по вопросам убежища EASO уже начали работу на месте, отмечала ЕК.Кроме того, Еврокомиссия может выделить стране около 10 миллионов евро из-за ухудшающейся ситуация с нелегальной миграцией.Власти Литвы, входящей в ЕС, 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии. В свою очередь президент республики Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/es-1740894785.html
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frontex, александр лукашенко, еврокомиссия, минск, литва, в мире
В ЕК оценили ситуацию с мигрантами на литовско-белорусской границе
16:01 12.07.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты в лагере беженцев в городе Пабраде
Мигранты в лагере беженцев в городе Пабраде - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

В ЕК заявили, что ситуация с мигрантами на литовско-белорусской границе ухудшается

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Литвы и Белоруссии ухудшается каждую неделю, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон, выступая в комитете Европарламента.
"Мы видели в Литве рост в 22 раз приездов нелегальных мигрантов из Беларуси, более 1600 человек в этом году. Ситуация ухудшается каждую неделю. Большинство приезжающих имеют гражданство Ирака", - сказала она.
Литовские пограничники задерживают мигрантов на литовско-белорусской границе в Калвяе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 11:54В мире
ЕС направит к границе Литвы с Белоруссией спецофицеров
Представитель пресс-службы Еврокомиссии 7 июля говорил РИА Новости, что по информации ЕК в 2021 году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 1200 человек, почти четверть из них - это дети. Это значительный рост по сравнению с 2020 годом.
ЕС и его структуры оказывают и готовы продолжать оказывать поддержку Литве в управлении границами в этой связи. Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex и Европейский офис по вопросам убежища EASO уже начали работу на месте, отмечала ЕК.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 11:21
Литва призвала ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов
Кроме того, Еврокомиссия может выделить стране около 10 миллионов евро из-за ухудшающейся ситуация с нелегальной миграцией.
Власти Литвы, входящей в ЕС, 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии. В свою очередь президент республики Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Автомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 16:00
В Белоруссии ответили на заявление Литвы о постройке забора на границе
 
FrontexАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияМинскЛитваВ мире
 
 
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