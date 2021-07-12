https://ria.ru/20210712/mgu-1740935250.html

В МГУ сообщили о готовности принять сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку

В МГУ сообщили о готовности принять сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку - РИА Новости, 12.07.2021

В МГУ сообщили о готовности принять сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку

Факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова готов принять на обучение Алису Теплякову, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:08

2021-07-12T15:08

2021-07-12T20:31

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова готов принять на обучение Алису Теплякову, рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета.Ранее в СМИ появилась информация о восьмилетней москвичке Алисе Тепляковой, сдавшей ЕГЭ и получившей аттестат. В Рособрнадзоре подтвердили, что участница экзамена успешно справилась с заданиями по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. По словам отца, девочка хочет поступить на психологический факультет МГУ.Как отметили на факультете, он открыт для всех, кто желает связать свою жизнь с психологической наукой, практикой и оказанием помощи гражданам. В данный момент идет набор на три специальности: "Клиническая психология" (квалификация "Клинический психолог"), "Психология служебной деятельности" (квалификация "Психолог") и "Педагогика и психология девиантного поведения" (квалификация "Социальный педагог").На психфаке подчеркнули, что с радостью предоставят возможность учиться Алисе после сдачи вступительных испытаний, и пожелали ей успехов.Пресс-служба также отметила, что университет готов оказать ей поддержку в тех организационных вопросах, которые могут вызывать трудности или переживания. На факультете успешно работает система тьюторства, когда старшекурсники берут шефство над первокурсниками и помогают им адаптироваться к новой жизненной ситуации, к учебе в вузе.При этом в пресс-службе подчеркнули, что в обучении значимую роль также играют эмоциональная сфера, развитие навыков общения и мотивации."И здесь важно не только то, как хорошо ребенок запоминает, но и может ли он эти знания представить в группе, презентовать на конференции, например. Отмечается, что для всех абитуриентов развитие эмоциональной и мотивационной сфер — одна из ключевых задач, и если есть возможность развить эти компетенции в более раннем возрасте, то это большая удача и возможность проявить свои индивидуальные способности и таланты", — указывается в сообщении.На факультете отметили, что для Алисы в случае поступления откроется возможность стать частью "включенного эксперимента" с личным участием.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/ege-1740630354.html

https://ria.ru/20210623/abiturienty-1738173622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество