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Источник: в Москве завели дело на женщину, покусавшую полицейского в МФЦ
Источник: в Москве завели дело на женщину, покусавшую полицейского в МФЦ - РИА Новости, 12.07.2021
Источник: в Москве завели дело на женщину, покусавшую полицейского в МФЦ
Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти возбудили против женщины, которая покусала полицейского в МФЦ в Москве, рассказал РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:29
2021-07-12T11:29
2021-07-12T11:29
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происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти возбудили против женщины, которая покусала полицейского в МФЦ в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказал собеседник агентства.Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что полиция жестко задержала посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы. В МФЦ сообщили РИА Новости, что задержание произошло 25 июня. Сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за женщины, нарушавшей общественный порядок и отказывавшейся надевать средства индивидуальной защиты. В столичном главке МВД заявляли, что женщина вела себя агрессивно, укусила полицейского и несколько раз ударила его по ноге.Полиция составила на женщину административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").
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россия, москва, происшествия
Источник: в Москве завели дело на женщину, покусавшую полицейского в МФЦ
Источник: в Москве завели уголовное дело на женщину, покусавшую полицейского в МФЦ
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти возбудили против женщины, которая покусала полицейского в МФЦ в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказал собеседник агентства.
Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что полиция жестко задержала посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы. В МФЦ сообщили РИА Новости, что задержание произошло 25 июня. Сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за женщины, нарушавшей общественный порядок и отказывавшейся надевать средства индивидуальной защиты. В столичном главке МВД заявляли, что женщина вела себя агрессивно, укусила полицейского и несколько раз ударила его по ноге.
Полиция составила на женщину административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы
("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ
("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").